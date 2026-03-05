Điều gì xảy ra khi trẻ cận thị sớm?

Con trai tôi 5 tuổi, cận 2 độ. Tình trạng của con tôi có nguy hiểm không và làm sao để tránh tăng độ cận nhanh? (Thanh Thảo, 28 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Cận thị thường gặp ở lứa tuổi học đường, nhất là 7-12 tuổi, song nhiều trẻ có thể bị cận rất sớm như con bạn, thậm chí bẩm sinh. Nếu không được chăm sóc đúng cách hoặc đeo kính đủ độ, độ cận có thể tăng nhanh và gây biến chứng.

Đặc biệt trẻ cận thị nặng (trên 6 diop) dễ bị thay đổi cấu trúc mắt, như làm trục nhãn cầu dài ra, võng mạc bị kéo mỏng gây suy yếu, tăng nguy cơ rách hoặc bong võng mạc. Cận thị sớm còn có thể gây ra nhược thị (mắt lười) nếu hai mắt chênh lệch độ nhiều hoặc không chỉnh kính phù hợp; về lâu dài làm tăng nguy cơ thoái hóa hoàng điểm, tăng nhãn áp, thậm chí mù lòa.

Trẻ cận thị sớm khó nhìn xa, chép bài không kịp, ảnh hưởng đến quá trình học tập. Cận nặng (trên 6 độ) cũng có thể khiến thị lực không đạt tối đa dù đã đeo kính.

Bác sĩ Huy kiểm tra mắt cho bé trai. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Có nhiều nguyên nhân gây ra cận thị sớm ở trẻ, như dùng các thiết bị điện tử liên tục và kéo dài mà không cho mắt nghỉ, ít được hoạt động ngoài trời để mắt được hấp thụ ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, ngồi học sai tư thế, bàn ghế không phù hợp chiều cao, đọc viết ở khoảng cách quá gần (dưới 30-35 cm), thiếu ánh sáng hoặc yếu tố di truyền cũng là những nguyên nhân dẫn đến cận thị.

Để phòng tránh cận nặng và nhanh hơn, bạn nên hạn chế cho bé sử dụng các thiết bị điện tử trong thời gian liên tục, cho mắt nghỉ sau mỗi 30 phút. Cần đảm bảo tư thế ngồi đúng, bàn ghế phù hợp, đủ ánh sáng và giữ khoảng cách hợp lý khi đọc viết. Chế độ ăn nên bổ sung thực phẩm bổ mắt, giàu vitamin A, C, E và kẽm như cà rốt, rau bina, cá hồi, ớt chuông, quả óc chó.

Phụ huynh cần cho trẻ đi khám mắt định kỳ mỗi 6 tháng một lần tại các bệnh viện có chuyên khoa mắt để điều chỉnh kính đúng độ. Hiện có nhiều phương pháp kiểm soát cận thị như tròng kính thiết kế chuyên biệt, kính áp tròng định hình giác mạc ban đêm, huấn luyện thị giác và một số thuốc hỗ trợ. Người từ 18 tuổi, nếu đủ điều kiện có thể cân nhắc phẫu thuật khúc xạ.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7