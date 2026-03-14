Điều gì xảy ra khi đeo kính cận sai độ?

Tôi bị cận thị, đeo kính từ lâu nhưng chưa đo lại nên kính hiện tại có thể không đúng độ. Đeo kính sai độ có khiến thị lực giảm nhanh? (Hồng Minh, 27 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Đeo kính không đúng độ là sử dụng loại có số diop (độ kính) cao hoặc thấp, không còn phù hợp với tình trạng khúc xạ hiện tại của mắt. Điều này khá phổ biến, ảnh hưởng đến thị lực cũng như sự thoải mái của mắt trong sinh hoạt hằng ngày.

Đeo kính quá độ lại khiến hình ảnh hội tụ trước võng mạc nhiều hơn mức sinh lý cần thiết, buộc mắt phải điều chỉnh liên tục để thích nghi. Người đeo có thể gặp cảm giác choáng, chóng mặt, buồn nôn, nhìn méo hình hoặc khó chịu khi di chuyển, đặc biệt khi mới thay kính hoặc sử dụng kính không được đo khám đúng cách.

Sai lệch trục loạn thị hoặc kính có khoảng cách đồng tử không chính xác cũng có thể gây mỏi mắt, nhìn đôi nhẹ, nhức mắt và giảm chất lượng thị giác, dù độ cận không thay đổi nhiều. Những biểu hiện này thường rõ rệt hơn khi làm việc gần, đọc sách hoặc sử dụng thiết bị điện tử.

Thực tế, có nhiều lý do khiến người dùng đeo kính không đúng độ trong thời gian dài. Phổ biến nhất là không khám mắt định kỳ, tiếp tục sử dụng kính cũ dù độ khúc xạ đã thay đổi theo thời gian. Một số người cố tình đeo kính thiếu độ vì sợ tăng số nhanh, lo mỏi mắt hoặc chóng mặt khi đeo kính mới, trong khi mắt vẫn phải gắng sức điều tiết để nhìn rõ. Ngược lại, cũng có trường hợp đeo kính quá độ do đo khúc xạ không chính xác, mua kính sẵn không qua khám chuyên khoa. Ngoài ra, việc đo sai trục loạn thị, khoảng cách đồng tử hoặc làm kính không đạt chuẩn kỹ thuật cũng góp phần gây khó chịu khi đeo.

Nếu bạn đã sử dụng kính đó lâu năm hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường như mỏi mắt, nhìn mờ, nhức đầu, chóng mặt hay khó chịu khi đeo kính, không nên cố chịu hay tự điều chỉnh mà cần đi khám mắt để kiểm tra lại. Duy trì khám mắt định kỳ mỗi 6-12 tháng giúp bác sĩ lựa chọn kính phù hợp, không chỉ cải thiện khả năng nhìn rõ mà còn giúp mắt làm việc nhẹ nhàng, thoải mái và hạn chế các rối loạn điều tiết kéo dài.

ThS.BS Lương Thị Anh Thư

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội