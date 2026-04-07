Điều gì xảy ra khi cận thị nặng?

Cận thị nặng không được kiểm soát có thể làm tăng nguy cơ biến chứng ở mắt, ảnh hưởng lâu dài đến thị lực và chất lượng cuộc sống.

Cận thị là tật khúc xạ phổ biến khiến người bệnh khó quan sát hình ảnh ở xa. Tình trạng này thường xuất hiện từ lứa tuổi học đường và có xu hướng tiến triển nặng hơn theo thời gian. Theo thạc sĩ, bác sĩ Lương Thị Anh Thư, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khi độ cận tăng cao, nhãn cầu có thể bị kéo dài, làm thay đổi cấu trúc mắt, đặc biệt là võng mạc và các tổ chức phía sau, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng về thị giác.

Giảm chất lượng cuộc sống

Cận thị nặng khiến khả năng nhìn xa suy giảm rõ rệt, ảnh hưởng trực tiếp đến học tập, công việc và sinh hoạt hằng ngày. Người bệnh có thể gặp khó khăn khi đọc bảng, nhận diện biển báo, lái xe hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Thị lực kém kéo dài còn khiến người bệnh phải phụ thuộc nhiều vào kính hoặc các thiết bị hỗ trợ, làm giảm sự linh hoạt trong cuộc sống, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Bác sĩ Thư kiểm tra mắt cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mỏi mắt, đau đầu kéo dài

Ở người cận thị nặng, đặc biệt khi không đeo kính hoặc đeo kính không đúng độ, mắt phải điều tiết liên tục để cố gắng nhìn rõ. Căng thẳng thị giác kéo dài có thể gây mỏi mắt, khô mắt, nhức đầu hoặc cảm giác nặng vùng trán và hốc mắt, về lâu dài làm giảm khả năng tập trung, hiệu suất học tập, làm việc.

Bong võng mạc

Ở người cận thị nặng, nhãn cầu kéo dài khiến lớp võng mạc bị kéo giãn và mỏng đi, dễ xuất hiện các điểm thoái hóa hoặc lỗ rách. Khi có vết rách, dịch trong mắt có thể lọt vào phía sau võng mạc, làm lớp này tách khỏi thành nhãn cầu, gây bong võng mạc. Đây là biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn nếu không được phát hiện, can thiệp kịp thời. Các dấu hiệu cảnh báo có thể bao gồm nhìn thấy chớp sáng, ruồi bay hoặc vùng tối trong tầm nhìn.

Tăng nhãn áp

Cận thị nặng làm tăng nguy cơ mắc tăng nhãn áp - tình trạng áp lực trong mắt tăng cao, gây tổn thương dây thần kinh thị giác. Bệnh thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nhưng có thể dẫn đến mất thị lực không hồi phục nếu không được điều trị. Kiểm tra mắt định kỳ có vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm tăng nhãn áp.

Đục thủy tinh thể sớm

Người cận thị nặng có nguy cơ bị đục thủy tinh thể sớm hơn so với người bình thường. Khi thủy tinh thể bị đục, ánh sáng không thể đi qua trọn vẹn, khiến hình ảnh trở nên mờ, giảm độ tương phản và màu sắc. Tình trạng này tiến triển dần theo thời gian, có thể cần can thiệp phẫu thuật khi ảnh hưởng nhiều đến thị lực.

Bác sĩ Thư khuyến cáo người bị cận thị, đặc biệt là cận thị nặng, nên kiểm tra mắt định kỳ để theo dõi tiến triển của bệnh và phát hiện sớm các biến chứng. Đồng thời, đeo kính đúng độ, hạn chế thói quen nhìn gần kéo dài, duy trì khoảng cách phù hợp khi học tập, làm việc và đảm bảo ánh sáng đầy đủ giúp bảo vệ thị lực lâu dài.

Thu Giang