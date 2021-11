Đi tiểu nhiều lần trong ngày

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tần suất đi tiểu như uống nhiều nước, bệnh lý đường tiểu, rối loạn hoạt động bàng quang… cần thăm khám để đánh giá chính xác.

Hỏi:

Tôi uống nước là 15-20 phút sau đi tiểu. Một ngày, tôi đi tiểu nhiều hơn 10 lần. Ban đêm, trước khi đi ngủ, tôi đi tiểu một lần, khoảng 3-4h sáng dậy đi lần nữa mặc dù lúc đi ngủ không uống nhiều nước. Mỗi lần đi tiểu có lần nhiều, có lần ít. Có khi vừa đi xong được lúc lại cảm giác đang còn nước tiểu và muốn đi tiếp. Tôi chưa đi khám nên không biết mình có bị bệnh gì nghiêm trọng không? Trước đó, tôi không có tiền sử bệnh nền. Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi. (Nguyễn Thùy Linh, 30 tuổi)

Trả lời:

Bạn 30 tuổi, không có bệnh gì trước đây. Gần đây, bạn có triệu chứng đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm nhiều lần, tiểu không hết. Những triệu chứng này cho thấy bạn có biểu hiện bàng quang kích thích. Tình trạng này có thể do nhiều nguyên nhân. Ngoài bệnh lý đường tiểu thì có thể do đái tháo đường, uống quá nhiều nước, uống thuốc lợi tiểu hoặc đa niệu do bệnh thận, rối loạn nội tiết (tăng tiết ADH)... Trong các nguyên nhân tại đường tiết niệu thường gặp nhất là rối loạn hoạt động bàng quang do thói quen nhịn tiểu, nhiễm khuẩn bàng quang, rối loạn thần kinh bàng quang... Nhiều trường hợp không rõ nguyên nhân gọi là bàng quang tăng hoạt động do cơ bàng quang co thắt quá mức.

Để chẩn đoán bệnh, không chỉ dựa vào bệnh sử, bác sĩ thường cho làm một số xét nghiệm như: đường huyết lúc đói, tổng phân tích nước tiểu, siêu âm thận, bàng quang, đo lượng nước tiểu tồn lưu (lượng nước tiểu còn sót lại sau khi đã đi tiểu). Ngoài ra, người bệnh cũng cần ghi lại nhật ký đi tiểu (ghi lại thời gian lúc đi tiểu và số lượng nước tiểu trong mỗi lần đi tiểu trong 24 giờ, ít nhất trong 3 ngày). Nhật ký đi tiểu cung cấp nhiều thông tin để bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng rối loạn đi tiểu và có biện pháp điều chỉnh thích hợp.

Về điều trị, trước tiên cần xác định các nguyên nhân có liên quan gây bàng quang kích thích như đã trình bày ở trên và điều trị nguyên nhân (nếu có). Nếu do bàng quang tăng hoạt (không xác định nguyên nhân), điều trị không dùng thuốc bao gồm: điều chỉnh lượng nước uống vào vừa đủ; tránh các chất gây kích thích bàng quang như trà, cafe, nước ngọt... và thực hiện bài tập cho bàng quang (trì hoãn đi tiểu để kéo dài khoảng cách giữa các lần đi tiểu hoặc đặt lịch trình đi tiểu mỗi 2-3 giờ). Nếu các biện pháp trên không hiệu quả, bác sĩ sẽ kê toa thuốc có tác dụng ức chế co thắt cơ bàng quang hoặc một số lựa chọn điều trị khác.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tân Cương

Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM