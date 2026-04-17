Đeo kính lệch gấp đôi độ cận, bé gái đau mỏi mắt

TP HCMMinh Anh, 8 tuổi, đeo kính cận 3,5 độ vẫn không nhìn rõ, đau mỏi mắt và chóng mặt, bác sĩ phát hiện do kính lệch gấp đôi độ cận thật.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Chuyên khoa Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết sau nhỏ thuốc liệt điều tiết mắt để đo thị lực chính xác, mắt trái của bé cận 1,5 độ, mắt phải cận 2 độ, thấp hơn 1,5-2 độ so với kính đang sử dụng. Đây chính là nguyên nhân gây khó chịu cho mắt trẻ.

Bác sĩ chỉ định cắt lại kính đúng với độ cận của bé. Sau một tuần đeo kính mới, thị lực của Minh Anh ổn định 10/10 khi đeo kính, không còn đau mỏi mắt, chóng mặt.

Bác sĩ Huy kiểm tra mắt cho bé Minh Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tình trạng đeo kính không đúng độ với tật khúc xạ khá phổ biến ở cả trẻ em và người lớn. Nhiều người tự ước lượng độ cận, mua kính khi thấy nhìn rõ hơn hoặc chỉ cắt kính tại cửa hàng mà không khám chuyên khoa.

Theo bác sĩ Huy, đo khúc xạ cho trẻ nhỏ không đúng quy trình tại cơ sở y tế có thể dẫn đến sai lệch kết quả. Kiểm tra thị lực ở trẻ thường phức tạp hơn do khả năng điều tiết của mắt còn rất mạnh, nên thường cần sử dụng thuốc liệt điều tiết để làm liệt cơ thể mi và giãn đồng tử tạm thời, loại bỏ khả năng điều tiết tự nhiên của mắt. Thuốc phát huy tác dụng sau 45-60 phút, thường dùng đo khúc xạ ở trẻ em hoặc trường hợp nghi ngờ cận thị giả. Tuy nhiên, bước này đôi khi bị bỏ qua, số độ của kính có thể không phản ánh đúng tình trạng mắt của trẻ. Ngoài ra, nếu không tái khám định kỳ, kính đang sử dụng cũng có thể không còn phù hợp theo thời gian.

Đeo kính sai độ có thể gây mỏi mắt, giảm tập trung, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập. Nếu kéo dài, mắt phải điều tiết liên tục, làm tăng nguy cơ tăng độ cận nhanh, thậm chí dẫn đến nhược thị. Phụ huynh nên cho trẻ khám mắt định kỳ mỗi 6-12 tháng để kiểm soát thị lực và đảm bảo đeo kính đúng độ.

Ngọc Kim Thắm

*Tên nhân vật đã được thay đổi