Đau tức bụng dưới dù đã thông tiểu sạch cách quãng

Ba tôi năm nay 59 tuổi, bị bàng quang thần kinh nên được hướng dẫn tự thông tiểu tại nhà, một ngày làm khoảng 3-4 lần.

Trong những ngày giãn cách như thế này, ba tôi thấy đau tức bụng dưới, rỉ nước tiểu quanh ống thông. Xin bác sĩ tư vấn có phải là ba tôi đã bị nhiễm trùng rồi hay không, cần phải đến bệnh viện kiểm tra? (Quang Hải)

Thông tiểu sạch cách quãng nếu làm đúng . Ảnh: African Alliance

Trả lời:

Thông tiểu sạch cách quãng là đưa ống thông qua đường niệu đạo vào trong bàng quang, cho nước tiểu thoát ra hết là rút ống thông đó ra, không lưu lại. Mấy tiếng sau, khi bàng quang đầy lại, chúng ta lại đưa thông tiểu vào để nước tiểu thoát ra. Tôi không hiểu tại sao bố của bạn lại rỉ nước tiểu quanh ống thông bởi như vậy không gọi là thông tiểu sạch cách quãng.

Thông tiểu sạch cách quãng là một biện pháp để điều trị trường hợp bàng quang thần kinh không co thắt được. Bởi khi muốn đi tiểu được, cơ bàng quang phải co bóp để tống nước tiểu ra nhưng có một số bệnh lý làm cho dây thần kinh điều khiển sự co thắt của bàng quang bị tổn thương nên không co bóp được để tống hết toàn bộ nước tiểu tồn đọng ra. Những trường hợp đó, chúng ta phải xử lý bằng cách đặt thông tiểu. Với phương pháp này, chúng tôi có thể hướng dẫn người bệnh tự làm tại nhà. Tuy nhiên, trong quá trình đặt ống thông tiểu sạch tại nhà, một số trường hợp thực hiện không tốt nguyên tắc vô khuẩn thì đôi khi bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu, dẫn tới gây đau, tiểu rắt, tiểu hôi... hoặc có tiểu máu, nặng hơn có sốt.

Nếu bố bạn đau và khi đi tiểu có mùi hôi thì có thể trong quá trình đặt thông tiểu sạch cách quãng, vô tình gây nhiễm khuẩn từ bên ngoài vào. Nếu như vậy, trong tình huống dịch bệnh không đi được, chúng tôi có thể khai thác thêm và tạm thời cho bố bạn một số thuốc kháng sinh để uống trong giai đoạn này. Nhưng chúng tôi muốn làm rõ là có đúng thông tiểu sạch cách quãng hay không vì nếu làm đúng, sẽ không lưu thông tiểu lại và không có tình trạng như bạn miêu tả. Bố bạn có thể đặt thông tiểu lưu và khả năng nhiễm khuẩn đường thông tiểu dưới sẽ tăng cao hơn. Do đó, cần phải tìm hiểu chi tiết hoặc thăm khám cụ thể để tìm ra nguyên nhân chính xác.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức

Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM