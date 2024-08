Dấu hiệu ung thư tinh hoàn

Ung thư tinh hoàn có thể nhận biết qua khối u ở một hoặc cả hai bên, sưng vùng kín, đau bụng dưới, đến giai đoạn sau gây khó thở, mệt mỏi, sụt cân.

Ung thư tinh hoàn ít gặp trong các loại ung thư ở nam giới. Hiện không có xét nghiệm sàng lọc bệnh này nên phát hiện phụ thuộc phần lớn vào nhận biết triệu chứng.

Triệu chứng phổ biến

Dấu hiệu phổ biến nhất là khối u ở một hoặc đôi khi cả hai tinh hoàn. Khối u thường được phát hiện khi tắm, kiểm tra tinh hoàn định kỳ hoặc quan hệ tình dục. Các khối u thường không đau, có thể di chuyển hoặc bất động, nhỏ hơn hạt đậu hay lớn hơn viên bi. Nhiều khối u có cảm giác cứng như đá.

Các triệu chứng phổ biến khác bao gồm cảm giác nặng ở bìu, đau âm ỉ hoặc đau nhói ở bìu hoặc bụng dưới, sưng một bên tinh hoàn, tụ dịch. Một số nam giới bị ung thư tinh hoàn không có triệu chứng và chỉ phát hiện bệnh khi xét nghiệm khả năng sinh sản hoặc kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Triệu chứng hiếm gặp

Có một loại ung thư tinh hoàn hiếm gặp gọi là ung thư biểu mô màng đệm, độ ác tính cao, nhiều khả năng di căn đến phổi, xương và não. Các dạng hiếm gặp khác như ung thư biểu mô dạng phôi, cũng dễ di căn hơn.

Các loại ung thư này có thể kích hoạt sản xuất quá mức hormone gonadotropin màng đệm ở người (HCG), còn được gọi là "hormone thai kỳ". Khi đó, nam giới có thể có ngực to bất thường. Các loại khác cũng có thể gây ra chứng ngực to ở nam giới do tăng sản xuất hormone nữ estrogen.

Ung thư tinh hoàn rất hiếm gặp trước tuổi 14. Nếu mắc bệnh, bé trai dậy thì sớm có thể là dấu hiệu đầu tiên. Tình trạng này thường liên quan nhất đến sự phát triển của khối u tế bào Leydig.

Bác sĩ khoa Nam học khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Triệu chứng giai đoạn sau

Nếu không được chẩn đoán và điều trị, ung thư tinh hoàn có thể bắt đầu lan rộng, di chuyển từ vị trí khối u ban đầu (ung thư giai đoạn một) đến các hạch bạch huyết gần đó (giai đoạn hai) và cuối cùng là đến các hệ thống cơ quan xa hơn (giai đoạn ba).

Ung thư di căn có thể gây ra các triệu chứng khác nhau tùy vào vị trí của khối u. Người bệnh có thể đau lưng dưới nếu ung thư bắt đầu lan đến các hạch bạch huyết gần đó. Cổ có thể sưng hạch bạch huyết khi ung thư lan đến các cơ quan xa hơn. Sưng và đau ở các chi dưới có thể là dấu hiệu của cục máu đông, gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu. Khi ung thư tiến triển, bệnh làm tăng khả năng hình thành cục máu đông.

Khó thở, ho kéo dài hoặc ho ra máu có thể xảy ra nếu khối u ác tính lan đến phổi. Đau đầu, lú lẫn và các triệu chứng thần kinh khác có thể phát triển nếu khối u di căn não. Mệt mỏi kéo dài và sụt cân không rõ nguyên nhân là những dấu hiệu phổ biến của ung thư tinh hoàn giai đoạn cuối.

Tốc độ di căn của từng loại ung thư tinh hoàn khác nhau tùy bệnh nhân. Một số yếu tố nguy cơ khiến nam giới tăng khả năng mắc bệnh bao gồm tiền sử tinh hoàn ẩn, tiền sử gia đình ung thư tinh hoàn, nhiễm HIV.

Loại ung thư này thường gặp trong độ tuổi từ 20 đến 34. Nguyên nhân gây ra khối u tinh hoàn có thể là nhiễm trùng và chấn thương ở tinh hoàn hoặc mào tinh. Nếu phát hiện khối u, nam giới nên sớm đi khám. Không phải mọi khối u đều là ung thư, nhưng nam giới không nên chủ quan. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, hơn 95% trường hợp ung thư tinh hoàn được điều trị có khả năng sống thêm 5 năm, trong đó 73% trường hợp u đã di căn.

