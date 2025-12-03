Dấu hiệu ở mắt cảnh báo huyết áp cao

Huyết áp cao âm thầm gây tổn thương các mạch máu ở mắt, có khả năng dẫn đến mờ mắt hoặc chảy máu, giảm thị lực.

Tăng huyết áp xảy ra khi lực máu tác động lên thành động mạch liên tục cao. Áp lực tăng thêm này buộc tim phải làm việc nhiều hơn và gây áp lực lên các mạch máu trên khắp cơ thể. Tăng huyết áp xảy ra khi huyết áp đo tại phòng khám lớn hơn hoặc bằng 140/90 mmHg. Tiền tăng huyết áp khi chỉ số khoảng 120-139/80-89 mmHg, mức huyết áp tối ưu khi dưới 120/80 mmHg.

Tăng huyết áp thường tiến triển chậm, không có triệu chứng rõ ràng, nhưng nếu không được kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng như mắc bệnh tim, đột quỵ, tổn thương thận. Huyết áp cao thường ảnh hưởng đến tim, song đôi khi cũng tác động xấu đến mắt. Mắt chứa một mạng lưới dày đặc các mạch máu nhỏ rất nhạy cảm với áp lực. Huyết áp cao kéo dài có thể làm hỏng các cấu trúc mỏng manh này, dẫn đến các triệu chứng ở mắt và có thể gây mất thị lực nếu nghiêm trọng.

Một số dấu hiệu sớm của tăng huyết áp ở mắt bao gồm động mạch võng mạc bị hẹp hoặc xoắn, chảy máu hoặc rò rỉ dịch từ các mạch máu bị tổn thương, sưng dây thần kinh thị giác, các đốm bông do giảm lưu lượng máu...

Khi huyết áp quá cao, lưu lượng máu bình thường có thể bị gián đoạn, dẫn đến các biến chứng như bệnh võng mạc do tăng huyết áp. Đây là tình trạng mà các mạch máu võng mạc bị tổn thương, gây mờ mắt, chảy máu, thậm chí khiến mất thị lực vĩnh viễn. Một số biến chứng khác có thể bao gồm:

- Phù hoàng điểm: Dịch tích tụ trong hoàng điểm gây sưng và biến dạng.

- Giảm lưu lượng máu: Đặc biệt ảnh hưởng đến võng mạc, dây thần kinh thị giác.

- Bong võng mạc: Võng mạc có thể bị bong ra khỏi mô nâng đỡ, ảnh hưởng xấu đến thị lực.

- Mù lòa: Huyết áp cao nghiêm trọng, kéo dài có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.

- Bệnh thần kinh thị giác do thiếu máu cục bộ: Giảm lưu lượng máu đến dây thần kinh thị giác gây ra những thay đổi thị lực đột ngột.

Tăng huyết áp cũng làm tăng nguy cơ tắc động mạch võng mạc, tắc tĩnh mạch võng mạc và các biến chứng mắt liên quan đến bệnh tiểu đường. Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tăng huyết áp hoặc có các triệu chứng về mắt nên khám mắt toàn diện. Bác sĩ nhãn khoa có thể phát hiện sớm các dấu hiệu tổn thương.

Bảo Bảo (Theo Times of India)