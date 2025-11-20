Dấu hiệu ở mắt cảnh báo gan không khỏe

Mắt vàng, xuất hiện quầng thâm xung quanh và sưng đỏ có thể liên quan đến suy giảm chức năng gan.

Bệnh gan không chỉ biểu hiện qua da, nước tiểu mà các dấu hiệu cảnh báo sớm có thể nhận thấy ở mắt. Những thay đổi ở mắt có khả năng là dấu hiệu đầu tiên của rối loạn chức năng gan, trước khi các triệu chứng khác xuất hiện. Dưới đây là một số triệu chứng điển hình.

Mắt vàng

Phần trắng của mắt được gọi là củng mạc. Mô mắt khỏe mạnh trông có màu trắng, còn khi chuyển màu vàng có thể báo hiệu tình trạng sức khỏe tiềm ẩn. Vàng mắt (thường đi kèm với vàng da) là dấu hiệu dễ nhận biết nhất của các vấn đề về gan. Nguyên nhân do các thành phần mang oxy trong máu, được gọi là hemoglobin, bị phân hủy thành bilirubin và cơ thể không đào thải được bilirubin.

Bình thường bilirubin di chuyển từ gan đến các ống mật, sau đó đào thải qua phân. Khi gan tổn thương, chức năng suy giảm không thể chuyển hóa hết bilirubin khiến chất này tích tụ trong máu, gây vàng da, mắt.

Sưng mắt

Sưng hoặc sưng quanh mắt thường bắt nguồn từ các yếu tố như lão hóa, thiếu ngủ và thực phẩm giàu natri. Tuy nhiên, sưng húp, nhất là vào buổi sáng, có thể do ứ nước liên quan đến các vấn đề về gan. Gan hoạt động kém có thể dẫn đến ứ nước, biểu hiện bằng sưng quanh mắt, cần được đánh giá sớm.

Đỏ mắt

Mắt đỏ phản ánh tình trạng viêm toàn thân liên quan đến nhiễm độc gan. Các bệnh gan mạn tính thường gây đông máu hoặc các bệnh lý đông máu do thiếu hụt các yếu tố phụ thuộc vitamin K, có thể biểu hiện bằng chảy máu tái phát từ các mạch máu của mắt, mắt đỏ.

Mắt khô, ngứa

Mắt khô, cộm hoặc ngứa có khả năng do lưu thông mật kém, thường liên quan đến các bệnh lý gan mạn tính như viêm đường mật nguyên phát (PBC). Điều này là do bệnh gan mạn tính có thể dẫn đến tích tụ mật, các vấn đề tự miễn dịch hoặc thiếu hụt dinh dưỡng biểu hiện ở mắt. Các triệu chứng khác về mắt có thể bao gồm mờ mắt và nhạy cảm với ánh sáng.

Quầng thâm quanh mắt

Quầng thâm dưới mắt thường xuất hiện ở người bị căng thẳng gan lâu dài hoặc quá tải độc tố. Tương tự, mờ mắt hoặc rối loạn thị lực có thể do thiếu hụt các chất dinh dưỡng liên quan đến gan, nhất là vitamin A và E. Vitamin A rất quan trọng để duy trì chức năng võng mạc, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu và giữ ẩm cho mắt, tránh khô mắt.

Vitamin E hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ mắt khỏi bị tổn thương do oxy hóa, làm chậm sự tiến triển của các bệnh như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Ngoài các dấu hiệu có thể nhìn thấy được, những thay đổi ở bên trong võng mạc cũng cảnh báo sớm ung thư gan, xơ gan và gan nhiễm mỡ. Những thay đổi bất thường ở mắt không nên bỏ qua. Đánh giá và can thiệp kịp thời có thể giúp bảo vệ sức khỏe của cả mắt và gan.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)