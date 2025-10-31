Dấu hiệu ở mắt cảnh báo đột quỵ

Thay đổi đột ngột về thị lực như mờ mắt, nhìn thấy vùng tối hoặc bóng tối ở một bên mắt có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ.

Đột quỵ xảy ra khi lượng máu cung cấp lên não bị gián đoạn hoặc giảm đột ngột, gây thiếu oxy và dinh dưỡng cho các tế bào não, dẫn đến tổn thương, chết tế bào. Đây là tình trạng nghiêm trọng, có thể gây tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn nếu không được điều trị kịp thời.

Lưu lượng máu đến các mô nằm ở phần trước của dây thần kinh thị giác bị giảm đột ngột, gọi là đột quỵ mắt. Nó có thể báo trước một cơn đột quỵ nghiêm trọng hơn. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo.

Giảm hoặc mất thị lực đột ngột

Dây thần kinh thị giác bị cắt đứt hoàn toàn khỏi nguồn cung cấp dinh dưỡng và oxy có thể gây tổn thương mô thần kinh, dẫn đến mất thị lực. Thị lực phục hồi phần lớn trong trường hợp tắc nghẽn nhẹ hơn ở các động mạch nhỏ. Tuy nhiên, nếu điều trị chậm trễ, mắt có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu máu đến các mô nằm ở phía trước dây thần kinh thị giác.

Nhìn mờ vào buổi sáng

Người bị đột quỵ mắt có thể mất thị lực ở một bên mắt khi thức dậy vào buổi sáng, không kèm theo đau. Một số trường hợp nhận thấy một vùng tối hoặc bóng mờ, ảnh hưởng đến nửa trên hoặc nửa dưới của tầm nhìn. Đột quỵ mắt có thể khiến thị lực giảm dần ở một bên hoặc toàn bộ. Các triệu chứng khác bao gồm mất độ tương phản thị giác cũng như nhạy cảm với ánh sáng.

Mức độ nghiêm trọng do mất thị lực và vùng thị trường (toàn bộ không gian mà mắt có thể nhìn thấy khi nhìn thẳng về phía trước) bị ảnh hưởng có thể phụ thuộc do vùng tắc nghẽn dòng máu ở võng mạc. Tắc nghẽn động mạch trung tâm thường dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng hơn và mất thị lực trung tâm. Dù đột quỵ mắt thường không đau nhưng đôi khi có thể tạo áp lực hoặc khó chịu tại chỗ ở mắt bị ảnh hưởng. Võng mạc còn có nguy cơ chuyển màu đỏ hoặc xuất hiện các đốm máu.

Hình dạng đĩa thị giác cũng có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Các sợi thần kinh đi đến não và xuống dây thần kinh thị giác phải đi vào mắt qua một lỗ hoặc khe hở được gọi là lỗ thị giác. Nếu lỗ thị giác của một người nhỏ hơn mức trung bình, điều này có thể khiến các dây thần kinh thị giác bị chèn ép, giảm lưu lượng máu truyền đến.

Người bị mờ mắt đột ngột dù đã cải thiện sau vài phút nên đi khám sớm. Nếu không được điều trị kịp thời, đột quỵ mắt có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.

Bảo Bảo (Theo Times of India)