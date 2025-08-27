Dấu hiệu ở mắt cảnh báo bệnh

Các mạch máu võng mạc tổn thương có thể là dấu hiệu bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, còn mảng màu vàng xuất hiện ở mí mắt có khả năng do cholesterol cao.

Đôi mắt có thể cảnh báo các vấn đề sức khỏe như bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, cholesterol cao, ung thư. Một số có thể được phát hiện thông qua khám mắt toàn diện. Nhận biết sớm những dấu hiệu này giúp can thiệp kịp thời, bảo vệ thị lực cũng như sức khỏe tổng thể. Dưới đây là một số dấu hiệu ở mắt tiết lộ bệnh.

Tổn thương ở võng mạc mắt

Ung thư mắt như u nguyên bào võng mạc hoặc u hắc tố mắt, ban đầu có thể xuất hiện dưới những thay đổi sắc tố bất thường hoặc tổn thương ở võng mạc. Ung thư đôi khi di căn đến mắt và gây ra những bất thường về sắc tố võng mạc.

Thay đổi ở võng mạc

Tiểu đường có thể làm tổn thương các cơ quan và mô dần dần, trước khi các triệu chứng đáng chú ý xuất hiện. Theo Viện Mắt Quốc gia Mỹ, bệnh võng mạc tiểu đường là một trong những biến chứng sớm nhất có thể phát hiện. Lượng đường trong máu cao làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong võng mạc, gây sưng, rò rỉ hoặc phát triển mạch máu bất thường.

Những thay đổi ở võng mạc này có thể xuất hiện trước các triệu chứng tiểu đường điển hình. Khám mắt định kỳ rất cần thiết, nhất là người có các yếu tố nguy cơ như béo phì hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường. Can thiệp kịp thời có thể ngăn ngừa mất thị lực, giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng liên quan đến đường huyết cao kéo dài.

Mảng bám màu vàng trên mí mắt

Huyết áp cao và cholesterol cao thường diễn biến âm thầm mà không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, đôi mắt có thể là dấu hiệu sớm trước khi các biến chứng đau tim, đột quỵ xuất hiện. Bệnh võng mạc do tăng huyết áp, xảy ra khi huyết áp cao kéo dài, làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc, dẫn đến hẹp, dày lên hoặc chảy máu. Tương tự, cholesterol cao có thể biểu hiện dưới dạng các mảng bám màu vàng trên mí mắt (xanthelasma) hoặc các mảng cholesterol bên trong mạch máu võng mạc.

Nhìn mờ, nhìn đôi

Một số bệnh lý thần kinh bao gồm bệnh đa xơ cứng và khối u não, có thể gây ra các triệu chứng sớm như nhìn đôi, phản ứng đồng tử không đều hoặc khó nhìn đột ngột. Kiểm tra thị trường và khám mắt chi tiết có thể phát hiện những vấn đề này trước khi người bệnh nhận thấy các triệu chứng điển hình khác.

Áp lực trong mắt cao bất thường

Bệnh tăng nhãn áp hay bệnh glôcôm tiến triển mà không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi mất thị lực không thể phục hồi. Bệnh phát triển khi áp lực nội nhãn tăng cao, gây tổn thương dây thần kinh thị giác. Các yếu tố toàn thân như tuổi tác, tăng huyết áp và cholesterol cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp.

Tăng nhãn áp bình thường khi áp lực mắt vẫn ở mức an toàn, nguyên nhân có thể là do huyết áp thấp hoặc các tình trạng như ngưng thở khi ngủ. Khám mắt giúp đánh giá dây thần kinh thị giác và đo áp lực, có thể phòng tránh mất thị lực vĩnh viễn.

Bảo Bảo (Theo Times of India)