Dấu hiệu ở mắt cảnh báo acid uric cao

Acid uric cao có thể gây khô mắt, viêm, tổn thương võng mạc và dây thần kinh thị giác.

Acid uric là chất thải tự nhiên được tạo ra khi cơ thể phân hủy purin, có trong các loại thực phẩm như thịt đỏ, hải sản, bia rượu và một số loại rau. Thông thường, acid uric được đào thải qua nước tiểu, nhưng khi sản xuất vượt quá bài tiết hoặc chức năng thận bị suy giảm, tình trạng tăng acid uric máu có thể xảy ra.

Nồng độ acid uric cao không chỉ dẫn đến bệnh gout và sỏi thận mà còn có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về mắt. Tăng acid uric máu mạn tính có thể gây viêm, stress oxy hóa và tích tụ tinh thể monosodium urat trong các mô khác nhau, bao gồm cả cấu trúc mắt.

Kiểm soát acid uric thông qua chế độ ăn uống, bù nước và dùng thuốc là rất quan trọng để bảo vệ thị lực cũng như sức khỏe tổng thể. Nhận biết sớm các dấu hiệu tăng acid uric ở mắt cũng có vai trò quan trọng.

Khô mắt

Acid uric tăng cao có liên quan đến bệnh khô mắt, đặc trưng bởi tình trạng sản xuất nước mắt không đủ hoặc chất lượng nước mắt kém. Điều này là do khi nồng độ chất thải tăng cao có nguy cơ dẫn đến viêm và stress oxy hóa, có thể ảnh hưởng đến bề mặt nhãn cầu và quá trình sản xuất nước mắt.

Các triệu chứng bao gồm kích ứng, đỏ mắt, nóng rát và mờ mắt. Khô mắt mạn tính có thể dẫn đến tổn thương giác mạc, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cũng như khó chịu thị lực lâu dài. Người mắc bệnh gout hoặc tăng acid uric máu dai dẳng có thể có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn. Do đó, khám mắt là rất cần thiết để phát hiện bệnh sớm.

Hình thành hạt tophi trong mắt

Tophi là sự lắng đọng các tinh thể urat monosodium có thể xuất hiện ở mí mắt, kết mạc, giác mạc, củng mạc hoặc mô hốc mắt. Ban đầu, tophi thường không gây đau, nhưng có thể dẫn đến đỏ, sưng, khó chịu và trong trường hợp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thị lực. Sự xuất hiện của tophi ở mắt thường là dấu hiệu của tình trạng tăng acid uric máu kéo dài không kiểm soát được và có thể cần điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật trong một số trường hợp ít gặp.

Viêm màng bồ đào

Acid uric máu cao góp phần gây viêm màng bồ đào thông qua tình trạng viêm toàn thân và stress oxy hóa. Viêm màng bồ đào là tình trạng viêm đường dẫn truyền màng bồ đào (mống mắt, thể mi và màng mạch), có liên quan đến nồng độ acid uric tăng cao. Các triệu chứng bao gồm đau mắt, nhạy cảm với ánh sáng, mờ mắt, hiện tượng đốm đen như ruồi bay trong tầm nhìn. Nếu không được điều trị, viêm màng bồ đào có thể dẫn đến tổn thương thị lực vĩnh viễn.

Tăng nhãn áp

Bệnh tăng nhãn áp có liên quan đến tổn thương thần kinh thị giác, thường do tăng áp lực nội nhãn. Acid uric cao có thể gây bệnh tăng nhãn áp bằng cách thúc đẩy stress oxy hóa và rối loạn chức năng mạch máu ở mắt. Tình trạng mạn tính có thể làm trầm trọng thêm tổn thương thần kinh thị giác, nhất là ở những người có các yếu tố nguy cơ từ trước.

Biến chứng võng mạc

Tăng acid uric máu dai dẳng có thể dẫn đến những thay đổi vi mạch võng mạc, bao gồm giảm mật độ mao mạch và bệnh võng mạc. Stress oxy hóa do acid uric gây ra và tình trạng viêm toàn thân có thể làm tổn thương mạch máu võng mạc, có khả năng làm suy giảm thị lực. Khám mắt thường xuyên và kiểm soát nồng độ acid uric có vai trò rất quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng võng mạc, đặc biệt là ở người mắc các bệnh lý tim mạch hoặc chuyển hóa khác.

Bảo Bảo (Theo Times of India)