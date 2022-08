Dấu hiệu lão hoá ở cơ quan sinh dục nam

Khi về già, do tác động của lão hóa và suy giảm hormone mà dương vật có thể bị co lại, bị cong khi cương cứng hay thay đổi về màu sắc...

Tuổi tác có thể làm thay đổi nhiều bộ phận trên cơ thể bao gồm cả dương vật. Bắt đầu từ tuổi 40, tinh hoàn sản xuất ít testosterone hơn, hormone này có vai trò quan trọng trong việc duy trì ham muốn và phát triển kích thước dương vật ở nam giới từ giai đoạn dậy thì. Sự suy giảm testosterone đột ngột cùng những yếu tố liên quan đến lão hóa có thể thay đổi kích thước, hình dạng và chức năng của cơ quan này.

Thay đổi về kích thước

Dương vật cũng có thể bị co lại hay nói cách khác là giảm kích thước. Dương vật bị giảm kích thước có thể do tuổi tác, huyết áp cao hoặc mạch máu bị tắc (xơ cứng động mạch)... khiến lượng máu đến dương vật bị giảm. Cùng với nồng độ testosterone ngày một ít hơn, đây chính là lý do khiến cho cơ quan này ngày càng ngắn hơn.

Sự lão hóa và thay đổi về lượng hormone testosterone có thể khiến dương vật bị giảm kích thước. Ảnh: Shutterstock

Bị cong khi cương cứng

Nam giới bị thương ở dương vật dù là do quan hệ tình dục thô bạo, chơi thể thao hay do tai nạn... đều dẫn tới hình thành mô sẹo. Ở độ tuổi 50 hoặc 60, các mô sẹo có thể tích tụ nhiều hơn theo thời gian và khiến cho dương vật bị cong khi cương cứng. Tình trạng này được gọi là bệnh Peyronie, thường gây đau đớn và có thể ảnh hưởng tới chức năng tình dục. Các phương pháp điều trị bao gồm từ dùng thuốc đến phẫu thuật có thể khắc phục được tình trạng này.

Tinh hoàn co lại

Sự lão hóa khiến cho nồng độ testosterone giảm, tinh hoàn vì thế cũng nhỏ lại. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác như chấn thương, lưu lượng máu về dương vật ít hơn hoặc sử dụng steroid đồng hóa cũng có thể dẫn đến việc giảm kích thước tinh hoàn. Tinh hoàn nhỏ hơn đôi khi cũng có thể là một triệu chứng của ung thư tinh hoàn, nếu nam giới có các triệu chứng kèm theo như sưng, nổi cục hoặc cảm giác nặng ở tinh hoàn, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám.

Bìu bị sa xuống

Bìu là cơ quan sinh dục nam nằm dưới dương vật, bọc lấy hai bên tinh hoàn. Sự lão hóa ở phần da bìu chứa tinh hoàn của phái mạnh cũng tương tự như da mặt hay da cổ, sẽ trở nên kém đàn hồi, chảy xệ hơn khi về già. Nếu tình trạng bìu sa xuống thấp gây ra một vài cản trở như không thể mặc đồ bó sát hoặc gây đau khi cọ vào đùi, phương pháp phẫu thuật có thể giúp giải quyết tình trạng này.

Ít nhạy cảm hơn

Dương vật cũng có thể mất cảm giác hoặc rối loạn cương cứng khi nam giới tới độ tuổi lão hóa là vì lượng hormone sinh lý suy giảm, lưu thông máu ít hơn hay sự tổn thương ở các dây thần kinh... Vì vậy, có thể cần nhiều thời gian hơn và nhiều kích thích hơn để họ có được cảm giác hưng phấn và đạt được cực khoái khi "gần gũi".

Thống kê cho thấy ở độ tuổi 70, khoảng 70% nam giới sẽ gặp khó khăn trong việc cương cứng. Nếu vấn đề cản trở đời sống tình dục, tuyệt đối không chà xát mạnh hơn sẽ có nguy cơ gây kích ứng. Thay vào đó, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để có thể đưa ra các phương pháp điều trị thích hợp.

Thay đổi màu sắc

Chất béo có thể tích tụ bên trong thành mạch máu ở những đàn ông lớn tuổi và hạn chế lượng máu lưu thông tới dương vật. Máu là yếu tố có thể làm cho đầu dương vật có màu hồng. Khi lưu lượng máu ít hơn, đầu dương vật chuyển sang màu nhạt hơn. Hiếm khi sự thay đổi màu sắc dương vật là dấu hiệu của ung thư, chỉ khi kèm theo các triệu chứng khác như sưng đau mới cần đi khám nam khoa để tìm ra nguyên nhân.

Lông mu đổi màu và rụng dần

Cũng giống như mái tóc, lông mu ở nam khi về già cũng chuyển màu. Các tế bào sắc tố bên trong mỗi nang lông đảm nhận vai trò sản sinh ra melanin có chức năng tạo ra màu sắc cho lông, tóc. Khi đến độ tuổi trung niên, các tế bào sắc tố giảm đi, việc sản xuất melanin chậm lại và lông mu cũng chuyển sang màu xám trắng. Cùng với sự thay đổi về màu sắc, độ dày của lông mu ở nam cũng mỏng dần theo tuổi tác. Tuy nhiên, ít nam giới có thể cảm nhận được điều này rõ rệt như rụng tóc.

Bảo Bảo (Theo WebMD)