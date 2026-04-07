Đang mang thai có nên triệt lông không?

Tôi đang mang thai tháng thứ 4, lông mọc nhiều gây khó chịu. Nếu triệt lông có ảnh hưởng đến thai nhi không? (Phương Thùy, 30 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Tình trạng của bạn khá thường gặp ở phụ nữ mang thai, đặc biệt từ ba tháng giữa thai kỳ trở đi, khi nội tiết thay đổi khiến lông mọc nhanh, dày và rậm hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây khó chịu, ngứa, ẩm ướt. Tuy nhiên, đây là giai đoạn rất nhạy cảm cho cả mẹ và thai nhi, bạn cần thận trọng và không nên vội vàng lựa chọn các phương pháp triệt lông.

Hiện chưa có phương pháp triệt lông vĩnh viễn nào được chứng minh an toàn tuyệt đối và khuyến khích sử dụng cho phụ nữ mang thai, kể cả các công nghệ triệt lông hiện đại, hiệu quả và an toàn cao như laser Yag hay IPL. Những phương pháp này sử dụng năng lượng ánh sáng tác động sâu vào nang lông, vì vậy thường không được khuyến khích áp dụng cho mẹ bầu.

Dù bạn đang ở tháng thứ 4 - giai đoạn thai kỳ đã ổn định hơn so với 3 tháng đầu, làn da vẫn nhạy cảm hơn bình thường. Việc triệt lông, đặc biệt bằng các kỹ thuật có tác động sâu hoặc gây đau có thể làm tăng nguy cơ kích ứng da, viêm nang lông hoặc khó chịu. Trong một số trường hợp, cảm giác đau hoặc căng thẳng còn có thể kích thích co bóp tử cung nhẹ, không có lợi cho thai nhi.

Nếu mục tiêu của bạn là giảm cảm giác khó chịu do lông mọc nhiều, bạn không nhất thiết phải triệt lông bằng công nghệ cao trong thời điểm này. Thay vào đó, các phương pháp đơn giản, ít xâm lấn như dùng dao cạo được xem là lựa chọn an toàn hơn. Khi thực hiện, bạn nên dùng dao cạo sử dụng một lần, thao tác nhẹ nhàng theo chiều lông mọc, kết hợp gel hoặc kem hỗ trợ để giảm ma sát, sau đó dưỡng ẩm để làm dịu da.

Bác sĩ sử dụng công nghệ IPL triệt lông cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn cũng nên chăm sóc da đúng cách trong thai kỳ như giữ da sạch, dưỡng ẩm thường xuyên, tránh tẩy tế bào chết mạnh và mặc đồ thoáng mát để giảm ma sát. Chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý cũng góp phần điều hòa nội tiết, hạn chế lông mọc rậm hơn.

Nếu muốn triệt lông lâu dài, bạn nên chờ sau sinh khi cơ thể đã ổn định, có thể bắt đầu sau 3 tháng nếu không cho con bú hoặc sau 6-12 tháng nếu đang nuôi con bằng sữa mẹ. Trước khi thực hiện bất kỳ phương pháp triệt lông nào, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da thăm khám để đảm bảo an toàn và lựa chọn phương pháp phù hợp.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM