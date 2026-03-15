Đang cho con bú có peel da được không?

Tôi đang cho con bú, gần đây da bị sạm và nổi mụn nên muốn peel da để cải thiện. Giai đoạn này có peel da được không và cần lưu ý gì để an toàn cho cả mẹ và bé? (Bảo Anh, 33 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Peel da giúp loại bỏ tế bào chết, hỗ trợ làm sáng da và giảm mụn. Tuy nhiên, phụ nữ đang cho con bú như bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện phương pháp này để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Một số sản phẩm peel chứa hoạt chất mạnh có thể thấm qua da, đi vào máu và về lý thuyết có khả năng ảnh hưởng đến sữa mẹ. Các thành phần không được khuyến khích trong giai đoạn này gồm isotretinoin hoặc hydroquinone, retinoid, phenol hoặc peel có nồng độ axit trichloroacetic (TCA) cao do có khả năng thấm sâu vào da và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ cũng như bé.

Muốn cải thiện làn da, phụ nữ đang cho con bú có thể cân nhắc những phương pháp chăm sóc da dịu nhẹ hơn. Một số hoạt chất như AHA nồng độ thấp (axit glycolic, axit lactic), BHA nồng độ thấp (axit salicylic) thường được đánh giá là an toàn hơn khi sử dụng đúng cách. Những thành phần này chủ yếu tác động trên bề mặt da, giúp loại bỏ tế bào chết, hỗ trợ làm sáng da và giảm mụn nhẹ.

Bác sĩ chuẩn bị hoạt chất peel da cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trước khi quyết định peel da, bạn nên đến bệnh viện, thăm khám và tham khảo ý kiến của bác sĩ Da liễu - Thẩm mỹ Da. Bác sĩ đánh giá tình trạng da, lựa chọn hoạt chất, nồng độ phù hợp, từ đó xây dựng phương pháp chăm sóc da an toàn, cải thiện làn da mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Bạn nên ưu tiên các sản phẩm chăm sóc da dịu nhẹ, có nguồn gốc rõ ràng. Sử dụng kem chống nắng phù hợp, dưỡng ẩm đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi làn da sau sinh.

ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM