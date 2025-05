Dàn sao 'Dòng máu anh hùng' sau gần 20 năm

Cô cũng xuất hiện trong nhiều phim Hollywood như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods với nghệ danh Veronica Ngo. Mới đây, diễn viên thủ vai Quỳnh trong phim hành động giả tưởng Mỹ The Old Guard 2, đối đầu minh tinh Charlize Theron (vai Andy). Ảnh: Netflix