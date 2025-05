Johnny Trí Nguyễn tái xuất màn ảnh rộng

Johnny Trí Nguyễn đóng phim huyền sử về vua Đinh Tiên Hoàng, sau gần 10 năm rời điện ảnh trong nước để tập trung cho võ đường.

Hôm 10/5, êkíp khởi động dự án điện ảnh do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện. Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai Hữu tướng quân, đánh dấu sự trở lại với phim Việt sau gần 10 năm, kể từ Fan cuồng (năm 2016). Anh còn làm đạo diễn võ thuật, phụ trách tuyển diễn viên cho một số vai chủ chốt, như vua Đinh Tiên Hoàng, Tả tướng quân, quan văn, thầy mo.

Tài tử cho biết tham gia dự án ở hai vai trò vì hứng thú với kịch bản giàu chất sử thi, kết hợp yếu tố chiến tranh, tình cảm. "Phim nhiều cảnh hành động, đòi hỏi các diễn viên phải có sức chịu đựng, niềm đam mê với nghề. Đây vừa là thử thách, vừa là điều hấp dẫn mà chúng tôi muốn mời họ góp mặt", anh nói.

Johnny Trí Nguyễn giới thiệu về phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" và thông báo casting Johnny Trí Nguyễn giới thiệu về phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" và thông báo casting. Video: Đoàn phim cung cấp

Vòng casting diễn ra ở TP HCM và Hà Nội giữa tháng 5. Các ứng viên sẽ thử vai với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, sau đó thể hiện khả năng võ thuật trước Johnny Trí Nguyễn. Phim đang ở giai đoạn tiền kỳ, dự kiến khởi quay trong 60 ngày vào tháng 11, phát hành vào năm sau. Nhạc sĩ Quốc Trung đảm nhận phần âm nhạc, Nguyễn K'Linh - tay máy trong phim Địa đạo - làm D.O.P (đạo diễn hình ảnh).

Johnny Trí Nguyễn tham gia phim mới ở tuổi 51. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ ý tưởng suốt 10 năm, sau một lần nghe một người lái đò tại Ninh Bình kể chuyện. Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh: chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ của vua. Hành trình của họ không chỉ là cuộc đối đầu với kẻ thù, mà còn là cuộc chiến nội tâm về lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh.

Cảnh hành động của Johnny Trí Nguyễn trong "Dòng máu anh hùng" - phim tiêu biểu trong sự nghiệp anh Cảnh hành động của Johnny Trí Nguyễn ở "Dòng máu anh hùng" (2007) - phim tiêu biểu trong sự nghiệp anh. Video: Đoàn phim cung cấp

Johnny Trí Nguyễn sinh tại Bình Dương, tám tuổi theo gia đình sang Mỹ định cư. Sau thời gian làm ca sĩ ở hải ngoại và làm cascadeur ở Hollywood, anh trở về Việt Nam hoạt động trong vai trò diễn viên, nổi tiếng với loạt phim Dòng máu anh

hùng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Bẫy rồng, Tèo em. Sau phim Fan cuồng (2016) - đóng chung Thái Hòa, nghệ sĩ hạn chế hoạt động nghệ thuật trong nước. Từ năm 2017 đến nay, Johnny Trí Nguyễn chưa tham gia dự án điện ảnh Việt nào.

Thỉnh thoảng, anh đóng các phim Hollywood với vai phụ, như Da 5 Bloods (2020) - tác phẩm kinh phí 45 triệu USD phát trên Netflix, do đạo diễn Spike Lee thực hiện. Năm 2023, anh góp mặt trong series The Continental: From the World of John Wick - tiền truyện về John Wick, đóng cùng bạn gái Nhung Kate. Ngoài việc tập luyện, tài tử hướng đến lối sống thiền định để đạt được sự tỉnh thức trong cuộc sống.

Mai Nhật