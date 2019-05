Dustin Nguyễn đạo diễn phim võ thuật của Hollywood

Tài tử sẽ đóng chính và thử sức trong vai trò đạo diễn một tập ở phần hai series "Warrior".

Dustin Nguyễn xuất hiện trong series võ thuật Hollywood

Theo Deadline, Dustin sẽ đạo diễn tập sáu. Lần đầu tiên Dustin đảm nhận vai trò này tại Hollywood. Anh từng có kinh nghiệm đạo diễn và sản xuất một số phim tại Việt Nam như Lửa phật (năm 2013), Trúng số (2015), 789 Mười (2018).

Ngoài ra, anh cùng Chen Tang (vai Bosch), Celine Bucks (vai Free Rein) và Miranda Raison (vai Dark Heart) thuộc dàn diễn viên chính của series.

Dustin Nguyễn vào vai trùm băng đảng trong series "Warrior". Ảnh: Cinemax.

Series Warrior do Shannon Lee - con gái Lý Tiểu Long sản xuất, chiếu trên kênh Cinemax. Kịch bản phim được phát triển từ ghi chép dang dở của huyền thoại võ thuật. Phim xoay quanh cuộc sống của Ah Sahm (Andrew Koji đóng) - thiên tài võ thuật từ Trung Quốc di cư đến Mỹ. Anh vướng vào cuộc chiến đẫm máu giữa các nhóm người Hoa. Trong lịch sử, chuỗi xung đột này được gọi là Tong Wars, diễn ra cuối thế kỷ 19.

Dustin xuất hiện từ tập bốn của mùa đầu tiên, vào vai Zing - trùm băng đảng Fung Hai Tong. Trong phim, Zing hợp tác với Mai Ling (do diễn viên gốc Việt Dianne Doan đóng) trở thành một thế lực mới mạnh mẽ ở khu phố Tàu và là đối thủ của nhân vật chính Ah Sahm.

Dustin Nguyễn trong Warriors Dustin Nguyễn và Dianne Doan trong phim.

Trước khi nhận vai Zing, diễn viên Việt kiều từng tham gia vai phụ trong một số phim Hollywood như 21 Jump Street, phim Heaven & Earth, The Man with the Iron Fists 2.

Đạt Phan (Theo Deadline)