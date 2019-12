Dustin Nguyễn sốc vì bị cắt vai đột ngột

TP HCMDustin Nguyễn nói phẫn nộ vì đột nhiên bị gạt khỏi đoàn phim của Lê Văn Kiệt sát ngày quay dù đã thỏa thuận hợp đồng đóng chính.

Sáng 19/12, diễn viên Dustin Nguyễn họp báo công bố bị đoàn phim đạo diễn Lê Văn Kiệt đối xử phũ phàng, vi phạm thỏa thuận hợp đồng lao động. Anh cho biết bị gạt khỏi đoàn phim sát ngày dự án bấm máy ở Hội An.

Theo Bebe Phạm - vợ, người quản lý của Dustin Nguyễn, nhà sản xuất Dần Trần nói CGV (đơn vị đầu tư phim) yêu cầu cắt vai Dustin, nếu không sẽ ngưng góp vốn. Tuy nhiên, ông Tommy - đại diện CGV - khẳng định quyết định là do đạo diễn, nhà sản xuất.

Dustin Nguyễn bức xúc vì bị cắt vai trong phim mới Dustin Nguyễn nêu bức xúc tại buổi họp báo sáng 19/12. Video: Mai Nhật.

Dustin Nguyễn nói: "Tôi ký hợp đồng làm việc từ cuối tháng 11, gửi lại cho New Arena theo yêu cầu của họ. Nhưng họ giữ luôn hợp đồng, đơn phương chấm dứt thỏa thuận. CGV, đơn vị sản xuất New Arena tàn nhẫn với nghệ sĩ. Họ từng nhất định mời tôi đóng chính. Phút cuối, nếu thấy tôi không còn hợp vai, sao không cùng ngồi lại xử lý hợp đồng một cách chuyên nghiệp. Đằng này, họ dựng chuyện không có sự tồn tại của thỏa thuận hợp đồng trước đó, không giải thích rõ nguyên nhân, âm thầm đưa diễn viên mới vào làm việc khi tôi đinh ninh sắp vào vai".

Từ trái qua: anh Minh Đô - chủ nhiệm cũ ở đoàn phim của Lê Văn Kiệt, diễn viên Dustin Nguyễn, nhà sản xuất Bebe Phạm. Ảnh: Mai Nhật.

Anh Minh Đô - chủ nhiệm cũ trong dự án của Lê Văn Kiệt - cho biết nhiều thành viên đoàn phim chưa nhận hợp đồng, không được thanh toán tiền đúng thỏa thuận tiến độ làm việc. Ngoài Dustin Nguyễn, ca sĩ Ái Phương cũng bị gạt khỏi đoàn.

Luật sư Trần Thị Ngân Hà - đại diện công ty New Arena (đơn vị sản xuất phim mới của Lê Văn Kiệt) - cho biết: "Tôi xin đính chính, giai đoạn hợp tác của công ty New Arena với anh Dustin Nguyễn là giai đoạn đầu, không chính thức, do đó việc nói anh bị cắt vai là không chính xác. Ngoài ra, ngày 9/12, giữa hai bên đã có biên bản thỏa thuận về việc trả thù lao sáu ngày làm việc với Dustin Nguyễn. Mức thù lao là 80 triệu đồng. Biên bản buổi họp này khép lại câu chuyện giữa anh ấy và nhà sản xuất". Về trường hợp của Minh Đô, đại diện New Arena nói tiếp tục đàm phán tìm hướng giải quyết phù hợp cho anh em đoàn phim.

Tuy vậy, phía Dustin Nguyễn không đồng ý cách xử lý của CGV lẫn New Arena. Diễn viên nói: "Tôi muốn mang vấn đề này ra tòa để đòi lại danh dự cho bản thân, để tìm tiếng nói cho môi trường làm phim minh bạch. Tôi luôn tự hỏi ngành điện ảnh Việt Nam cần làm gì để phát triển. Khi gặp vấn đề, tôi thấy rằng việc trân trọng nghệ sĩ, nhân viên đoàn phim là một trong những biểu hiện của làng phim lành mạnh. Là diễn viên hay nhân viên hậu đài chúng tôi đều cần được sự đối xử trân trọng thay vì kiểu làm việc chụp giật, thiếu đạo đức, không chuyên nghiệp, phủi tay cho xong khi không còn cần đến chúng tôi".

Đạo diễn Lê Văn Kiệt chưa lên tiếng về việc gạt Dustin Nguyễn khỏi dự án của anh. Công ty CGV cho biết họ phản hồi thêm về việc này sau.

Diễn viên Việt Kiều Dustin Nguyễn sinh năm 1962, có sự nghiệp ổn định ở Hollywood trước khi về Việt Nam đóng phim. Anh từng gây chú ý khi thủ vai cảnh sát Harry Truman trong 21 Jump Street - series có Johnny Depp đóng chính. Năm 2007, anh lần đầu về nước đóng Dòng máu anh hùng và gây tiếng vang với vai Sỹ - nhân vật phản diện có võ công phi thường. Từ năm 2013, tài tử chuyển sang đạo diễn phim, thành công với Trúng số (2015) - tác phẩm ăn khách, đoạt giải Cánh Diều Vàng cho "Phim điện ảnh xuất sắc", Bao giờ có yêu nhau. Năm 2015, anh đóng vai chính trong phim Dịu dàng của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Năm nay, anh giữ vai trò diễn viên và đạo diễn trong series phim Warrior của kênh HBO.

Mai Nhật - Thoại Hà