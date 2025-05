Ngô Thanh Vân đấu Charlize Theron trong 'The Old Guard 2'

Ngô Thanh Vân (vai Quỳnh) tung đòn đánh Charlize Theron (Andy) trong trailer phim hành động giả tưởng Mỹ "The Old Guard 2".

Trailer 'The Old Guard 2' Trailer "The Old Guard 2", ra mắt tối 8/5. Ngô Thanh Vân xuất hiện ở 1:10, 1:19 và 1:24. Phim phát sóng ngày 2/7 trên Netflix. Video: Netflix

Ở cảnh đầu tiên, Quỳnh được cứu từ dưới đáy biển. Phân đoạn tiếp theo, nhân vật ra đòn hiểm hóc với nữ chính Andy. Quỳnh trả thù vì cho rằng bị bạn ruồng bỏ, rơi vào cảnh bị nhốt 500 năm dưới đáy biển. Nhân vật bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề trong thời gian cầm tù, mang lòng căm hận với nhân loại.

Trước đó, đạo diễn Gina Prince-Bythewood tiết lộ Quỳnh giữ vai trò mở ra phần hai, tác nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề. Phần phim bám sát nguyên tác truyện tranh.

Quỳnh là đồng đội đầu tiên của nhân vật chính Andy, sát cánh bên nhau hàng nghìn năm. Hai người có siêu năng lực không thể chết, tự lành vết thương. Trong một lần trúng kế của kẻ thù, họ bị cáo buộc là phù thủy, chịu đủ mọi hình phạt thể xác. Quỳnh bị nhóm hành quyết giam trong chiếc quan tài sắt và ném xuống đáy biển, còn Andy sau đó trốn thoát.

Ngô Thanh Vân trong phần hai phim. Ảnh: Netflix

Trong phần một, Ngô Thanh Vân xuất hiện khoảng ba phút trên 124 phút, qua hồi tưởng của các nhân vật phụ. Cô khai thác triệt để lối diễn qua ánh mắt, hình thể, lột tả nỗi thống khổ của chiến binh bị đọa đày, làm nhục. Trước khi bị giam giữ, Quỳnh gào thét tên của Andy trong tuyệt vọng.

Dù chỉ có ít thoại nhưng tạo hình, đài từ lẫn thần thái của diễn viên khiến người xem ấn tượng, dự báo về sự trở lại và báo thù. Biên kịch Greg Rucka nói với Polygon: "Tôi nghĩ những gì Veronica làm với câu thoại duy nhất trong cảnh đó gây lạnh xương sống".

Trong truyện gốc, nhân vật của Ngô Thanh Vân là người Nhật Bản, có tên Noriko. Tuy nhiên, khi nhận vai, cô yêu cầu đổi thành tên Việt Nam và được êkíp chấp thuận. Greg Rucka - đồng tác giả truyện tranh The Old Guard, tác giả kịch bản phim - nói với Polygon: "Khi Veronica (tên tiếng Anh của Ngô Thanh Vân) được chọn, cô ấy nói tôi không phải người Nhật, tôi là người Việt Nam. Đạo diễn sau đó đã liên lạc với tôi và nói: 'Chúng ta có thể thay đổi điều này không?' và tôi hoàn toàn đồng ý. Noriko trở thành Quỳnh, Quỳnh giờ là người Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng điều đó".

Năm ngoái, trên Variety, Charlize Theron cho biết trong phần hai, cô và bạn diễn thực hiện các cảnh hành động khó hơn, đòi hỏi mọi người tập trung, nỗ lực cao độ.

Ngô Thanh Vân 46 tuổi, từng là ca sĩ trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Trong thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim và có nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kểvà Cô Ba Sài Gòn. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính thu hơn 200 tỷ đồng.

Cô từng xuất hiện trong các phim Hollywood như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods với nghệ danh Veronica.

Hà Thu