Dustin Nguyễn xuất hiện trong series võ thuật Hollywood

Nam diễn viên hóa một cao thủ trong "Warrior" - phim của con gái Lý Tiểu Long, kể đại chiến băng đảng của người Hoa ở Mỹ.

Ở trailer mới, Dustin lộ diện thoáng chốc ở giây 42. Theo Film Combat Syndicate, anh hóa thân Zing - kẻ phản diện đối đầu nhân vật chính Ah Sahm (Andrew Koji đóng). Giữa năm 2018, Dustin đến Cape Town (Nam Phi) ghi hình loạt phim.

Đây là dự án mới của Dustin ở Hollywood. Trước đây, diễn viên Việt kiều góp mặt trong series 21 Jump Street, phim Heaven & Earth, The Man with the Iron Fists 2.

Dustin Nguyễn xuất hiện trong series võ thuật "Warrior" Trailer phim.

Series Warrior xoay quanh Ah Sahm - thiên tài võ thuật từ Trung Quốc di cư đến Mỹ. Ở San Francisco, anh vướng vào cuộc chiến đẫm máu giữa các nhóm người Hoa. Trong lịch sử, chuỗi xung đột này được gọi là Tong Wars, diễn ra cuối thế kỷ 19.

Phim còn quy tụ Olivia Cheng, Jason Tobin, Kieran Bew và diễn viên gốc Việt Dianne Doan trong vai Mai Ling - người phụ nữ xinh đẹp có ý chí mạnh mẽ, vươn đến địa vị cao trong tổ chức. Trailer phim thu hút 276.000 lượt xem trên Youtube cùng hơn 400 bình luận, phần lớn nhận định tích cực về yếu tố võ thuật.

Dianne Doan sinh năm 1990, quê Bến Tre, có bố mẹ là người Việt sống ở Canada. Cô từng tham gia các series "Descendants", "Vikings" và "Once Upton a Time".

Shannon Lee - con gái Lý Tiểu Long - là giám đốc sản xuất series. Bà phát triển dự án từ ghi chép dang dở của huyền thoại võ thuật. Nhiều năm sau khi ông qua đời, Shannon phát hiện các ý tưởng của cha cho một phim về người Mỹ gốc Hoa.

Justin Lin - đạo diễn Fast & Furious 6 - và nhà biên kịch Jonathan Tropper thực hiện series. Quá trình quay phim diễn ra trong năm 2017, 2018 ở Cape Town - nơi đoàn phim phục dựng bối cảnh San Francisco. Loạt phim gồm 10 tập, sẽ phát sóng từ ngày 5/4 trên đài Cinemax.

