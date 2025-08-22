Da người phụ nữ sần sùi do rối loạn thượng bì

Hà NộiNgân, 30 tuổi, da khắp cơ thể có những khối bớt sùi lồi màu nâu đen, sờ nhám, nhiều lần phẫu thuật điều trị nhưng không bớt.

Những khối lồi xuất hiện từ khi Ngân mới chào đời, tập trung chủ yếu ở nửa người bên phải, từ vùng đầu cổ, vai gáy, lưng, tay, mông đùi, tầng sinh môn đến chân. Càng lớn bớt sùi càng phát triển thành từng mảng lớn, màu nâu đen, sờ nhám như "da cóc". Ngân nhiều lần phẫu thuật cắt u nhưng tái phát ở vị trí cũ.

Lần này, TS.BS Hoàng Thị Phương Lan, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chẩn đoán Ngân mắc bớt sùi thượng bì - một dạng tổn thương da bẩm sinh do rối loạn biệt hóa tế bào thượng bì, đôi khi liên quan đến đột biến gene hoặc nhiễm HPV.

Theo y văn, tỷ lệ mắc bớt thượng bì khoảng 1/1.000 trẻ sơ sinh, thường biểu hiện từ lúc sinh hoặc những năm đầu đời. Bớt có nhiều dạng, trong đó dạng sùi phổ biến nhất. Bệnh thường lành tính nhưng khi tổn thương phát triển rộng, nhiều mảng và xuất hiện tại các vùng nhạy cảm như tầng sinh môn, vùng quanh hậu môn... có thể gây đau đớn, viêm nhiễm hoặc ảnh hưởng đến các cơ quan nếu là hội chứng bớt thượng bì lan tỏa.

"Ngân là trường hợp mắc bớt sùi thượng bì khổng lồ bẩm sinh hiếm gặp và phức tạp", bác sĩ Lan nói, thêm rằng tổn thương da diện rộng ở nhiều vị trí, có tiền sử mổ nhiều lần khiến điều trị và tái tạo thẩm mỹ khó khăn.

TS.BS Hoàng Thị Phương Lan đang khám và tư vấn cho một bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hướng điều trị được cá thể hóa và chia thành từng đợt với mục tiêu vừa loại bỏ tổn thương vừa phục hồi thẩm mỹ, điều trị đa phương pháp. Trong đợt can thiệp đầu tiên, bác sĩ cắt bỏ vùng sẹo lớn ở khuỷu tay phải, nơi có sẹo xấu dài tới 20 cm. Kíp mổ sử dụng kỹ thuật tạo hình bằng vạt da kết hợp cầm máu, khâu nhiều lớp để giảm nguy cơ sẹo lồi.

Các tổn thương u da tại cổ, tay phải, bẹn và chân phải được xử lý bằng laser công nghệ cao. Phương pháp laser giúp bóc tách từng lớp sùi da chính xác, hạn chế chảy máu và tổn thương mô lành. Sau thủ thuật, vùng da được bôi thuốc kháng sinh, hướng dẫn chăm sóc kỹ càng để giảm nguy cơ tái phát và sẹo thâm.

Sau mổ, Ngân phục hồi tốt, ra viện sau ba ngày. Vết mổ khô sạch, không đau, tình trạng ổn định. Bệnh nhân được hướng dẫn kế hoạch điều trị dài hạn, trong đó có các đợt phẫu thuật tiếp theo cách nhau 3-6 tháng nhằm xử lý triệt để toàn bộ khối u và sẹo.

Bác sĩ Lan lưu ý bớt sùi thượng bì khổng lồ là bệnh lý phức tạp cần được chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở y tế có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ. Phẫu thuật không đúng chỉ định hoặc sai kỹ thuật có thể không giải quyết triệt để tổn thương và để lại hậu quả nặng nề.

Thanh Ba