Da dầu, nhiều mụn có nên uống vitamin E?

Da tôi tiết nhiều dầu, nổi nhiều mụn thì có nên uống hay bôi vitamin E để dưỡng da không? (Hạ Anh, 25 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Vitamin E là dưỡng chất tan trong chất béo. Các kết quả nghiên cứu khoa học chứng minh vitamin E mang lại nhiều công dụng với làn da như chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm và giảm nguy cơ ung thư da. Đồng thời, vitamin này cũng giúp dưỡng ẩm, làm mềm da, giảm khô ráp, nứt nẻ, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Bổ sung vitamin E thúc đẩy quá trình tái tạo mô da, tăng khả năng phục hồi sau tổn thương trên da. Dưỡng chất này kích thích sản sinh collagen và tái tạo tế bào, giảm thâm, mờ sẹo, cải thiện tình trạng da không đều màu. Khi kết hợp với vitamin C, vitamin E còn phát huy công dụng ngăn ngừa nám, tàn nhang nhờ khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Chống viêm, làm dịu da khi bị kích ứng, mẩn đỏ, viêm nhiễm... là những lợi ích của dưỡng chất này.

Tuyến bã nhờn của người da dầu hoạt động quá mức, khiến da bóng nhờn, dễ bít tắc lỗ chân lông, hình thành mụn. Bổ sung vitamin E qua đường uống không chỉ hỗ trợ hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông mà còn giảm lượng dầu thừa tiết trên da, tăng cường miễn dịch chống lại vi khuẩn gây mụn, kích thích tái tạo tế bào và sản sinh collagen, đẩy nhanh quá trình phục hồi làn da, làm mờ sẹo thâm do mụn.

Tuy nhiên, nạp quá nhiều vitamin E có thể dư thừa, dễ bị tắc lỗ chân lông, nổi mụn, tăng tiết nhờn. Bổ sung vitamin E liều cao kéo dài còn có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, khả năng đông máu. Bạn không nên tự ý uống vitamin E hàng ngày mà không có hướng dẫn y khoa.

Thực tế, cơ thể mỗi người có thể hấp thu vitamin E từ chế độ ăn hàng ngày qua các loại thực phẩm. Nếu da bạn thường xuyên bóng nhờn hoặc dễ nổi mụn, cách an toàn nhất là bổ sung vitamin E qua thực phẩm tự nhiên. Chế độ ăn giàu rau xanh, các loại hạt, ngũ cốc nguyên cám, cá béo, quả bơ... vừa cung cấp vitamin E tự nhiên, vừa cân bằng dinh dưỡng.

Bạn có thể sử dụng vitamin E bôi ngoài da dạng serum hoặc kem dưỡng không chứa dầu, có khả năng thấm nhanh và không gây bít tắc lỗ chân lông. Tránh dùng viên vitamin E bôi trực tiếp lên mặt do tinh chất trong viên nang khá đặc, dễ khiến da bí, gây bít lỗ chân lông, làm mụn viêm nặng hơn. Khi cơ thể bị thiếu hụt vitamin E (xác định qua xét nghiệm), da khô sạm, bong tróc hoặc có bệnh lý liên quan đến rối loạn hấp thu chất béo, bác sĩ có thể tư vấn uống bổ sung vitamin E. Người trưởng thành cần khoảng 8-10 mg vitamin E mỗi ngày, tương đương một nắm hạt hướng dương hoặc một thìa dầu ôliu, nếu uống bổ sung 100-400 IU/ngày nên có sự giám sát của bác sĩ, tránh lạm dụng.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Ngọc Yến

Trưởng khoa Da liễu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội