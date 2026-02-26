Da cháy nắng khi đi chơi Tết

TP HCMDu lịch Lào cùng gia đình dịp Tết, bà Như, 51 tuổi, trở về Việt Nam với làn da sạm đen khô rát.

Sau hơn một tuần, da không cải thiện, bà Như dùng các sản phẩm tẩy tế bào chết hàng ngày khiến da càng căng rát, khô, xuất hiện các mảng sạm loang lổ rõ hơn. ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán bà Như bị cháy nắng mức độ khá nặng, kèm tăng sắc tố sau viêm do tiếp xúc với tia UV cường độ cao trong ánh nắng mặt trời gây tổn thương tế bào da, khởi phát phản ứng viêm.

Bà Như được chiếu đèn led sinh học nhằm tăng tốc độ phục hồi da. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trang không can thiệp xử lý sắc tố ngay cho bà Như, mà giai đoạn đầu mục tiêu điều trị là làm dịu viêm và phục hồi da. Người bệnh được chỉ định điện di phục hồi kết hợp chiếu đèn led sinh học nhằm giảm đỏ rát, hỗ trợ tái tạo tế bào và phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Khi da hết nóng rát, bề mặt ổn định và không còn bong tróc, bác sĩ mới bắt đầu điều trị tình trạng sạm, loang lổ bằng laser pico pro 3-5 lần, mỗi lần cách nhau hai tuần. Công nghệ này phát xung cực ngắn, tác động chọn lọc vào melanin, giúp phá vỡ sắc tố mà hạn chế tối đa tác dụng nhiệt, phù hợp với làn da từng bị tổn thương do nắng.

Sau các buổi điều trị kết hợp phục hồi, da bà Như dần sáng lên, đều màu hơn. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết cần thêm thời gian để da phục hồi hoàn toàn và tiếp tục theo dõi nguy cơ tái sạm.

Theo bác sĩ Trang, sau mỗi dịp Tết, lượng người đến khám các vấn đề như viêm da cơ địa, dị ứng, cháy nắng, mẩn ngứa, mề đay, mụn... tăng mạnh. Riêng ba ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết, khoa tiếp nhận hơn 100 trường hợp đến khám liên quan đến các bệnh dị ứng, tăng sắc tố... tăng gần 40% so với ngày thường. Nguyên nhân là dịp Tết nhiều người đi biển, hành hương, tham quan ngoài trời có chỉ số tia UV cao nhiều giờ liền. Ngoài ra, những thay đổi lối sống dịp Tết như thiếu ngủ, rượu bia, chế độ ăn nhiều đường hoặc đồ chế biến... có thể liên quan tình trạng tăng viêm toàn thân và làm thay đổi ngưỡng phản ứng của cơ thể. Ở người có cơ địa dị ứng, các triệu chứng như mề đay hoặc viêm da cơ địa dễ xuất hiện hoặc trầm trọng hơn.

Lượng người bệnh đến khám da tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tăng mạnh sau Tết. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Trang khuyến cáo người bị cháy nắng không nên chờ da tự hồi phục nếu xuất hiện các dấu hiệu như đỏ rát kéo dài trên 2-3 ngày. Da có nguy cơ sạm nhanh chỉ sau vài ngày, cảm giác đau bỏng, châm chích tăng dần hoặc các mảng thâm loang lổ không đều.

Sai lầm phổ biến nhiều người là cố gắng làm sáng da nhanh bằng cách tẩy tế bào chết mạnh, peel da, dùng vitamin C nồng độ cao hoặc các sản phẩm làm trắng ngay sau khi cháy nắng. Trong khi việc trước tiên là cần làm dịu và phục hồi hàng rào bảo vệ da, chống nắng. Sau khi da ổn định mới xử lý các rối loạn sắc tố bằng phương pháp phù hợp. Nếu xử lý sai, da có thể sạm kéo dài, dễ hình thành nám và lão hóa nhanh hơn. Người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để khám sớm, đánh giá mức độ tổn thương và điều trị đúng giai đoạn.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi