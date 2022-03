Cưới đại rồi không dám ly hôn vì sợ bị đánh giá

Nhiều phụ nữ nhắm mắt bước vào một cuộc hôn nhân vội vã vì bị thúc ép, sợ quá tuổi... rồi cố gắng cam chịu vì 'người ta đánh giá'.

Là một độc giả lâu năm của VnExpress, tôi đã đọc qua hàng trăm bài viết về những người phụ nữ có cuộc sống bất hạnh, mà nguồn gốc đến từ việc họ sống theo ý muốn của người khác. Nào là kết hôn vì cha mẹ ép duyên, vì sợ hàng xóm nói ra nói vào, rồi chịu đựng hôn nhân "địa ngục" vì sợ cha mẹ buồn, sợ người ngoài cười chê...

Họ nghĩ rằng sự chịu đựng đó là hy sinh bản thân vì người khác. Nhưng họ không biết rằng sống trong đau khổ cũng là làm tổn thương đến những người thương yêu họ. Để rồi đã biết bao câu chuyện đáng tiếc xảy ra, khi sự chịu đựng của họ vượt ra khỏi giới hạn, cảm xúc dồn nén bấy lâu khiến họ trầm cảm và hành động dại dột.

Hạnh phúc là sự hài lòng với hiện tại, nên các cô gái trẻ đừng vội vã kết hôn vì bị ép, vì đến tuổi, vì đủ thứ lý do để rồi hối hận khi bước vào cuộc hôn nhân mà không có tình yêu. Đàn ông thường có tính khá trẻ con và không để tâm nhiều như phụ nữ. Nếu cưới một người đàn ông không yêu mình, rất khó để bạn nhận được sự chia sẻ từ người chồng. Đó cũng là lý do những cô gái lấy người không yêu mình dù có cố gắng nhẫn nhịn, hy sinh đến đâu, cũng đa phần chịu thiệt thòi và tổn thương.

Khi một cuộc hôn nhân không thể cứu vãn được, cũng đừng lấy lý do sợ người thân buồn để kéo dài sự chịu đựng. Con bạn sẽ không hạnh phúc khi có một bà mẹ ủ rũ, buồn bã, tệ hơn là khi chứng kiến cảnh cha bạo hành mẹ. Bạn luôn mong muốn con mình hạnh phúc, thì cha mẹ bạn cũng không thể vui vẻ khi con mình có một cuộc sống bất hạnh. Còn hàng xóm có đồn đại xì xào cũng chỉ là chuyện lúc trà dư tửu hậu, sao bạn phải hy sinh hạnh phúc của mình vì họ?

Trong trường hợp bạn có cha mẹ độc hại, những người coi trọng thể diện hão, coi sự đánh giá của người ngoài hơn hạnh phúc của con cái, bạn càng phải sống cho bản thân, càng nên quyết định vì bản thân chứ không phải vì cha mẹ. Khi không có ai yêu thương bạn, hãy yêu thương mình nhiều hơn. Con người không phải thần thánh nên ai cũng có giới hạn, đừng để cảm xúc tiêu cực vượt mức chịu đựng của bạn, để đến lúc không kiểm soát nổi bản thân mà làm điều dại dột.

Đã có rất rất nhiều câu chuyện đau lòng về người mẹ trẻ bị trầm cảm do chồng hoặc gia đình chồng bạo hành, rồi tự vẫn và thậm chí kéo cả đứa con thơ đi theo cùng. Sao phải hy sinh bản thân và đứa con, người mình yêu thương nhất vì những kẻ không chút xót thương mình? So với việc làm điều dại dột, sao không đơn giản hơn là chấm dứt cuộc hôn nhân không thể cứu vãn? So với việc cha mẹ buồn vì con cái ly hôn, họ sẽ thế nào khi con cái quyên sinh?

Tất nhiên khi bị trầm cảm, người ta sẽ không nghĩ thông suốt được như chúng ta, vì vậy phòng chống trầm cảm còn quan trọng hơn việc chữa trị nó. Cuộc sống rất ngắn ngủi, mong rằng các bạn nữ dù làm gì cũng hãy quan tâm đến cảm xúc của bản thân, việc lắng nghe cảm xúc của mình là bước đầu tiên và cũng quan trọng nhất đề phòng tránh bệnh trầm cảm.

Ai cũng xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc, đó là hạnh phúc xuất phát từ suy nghĩ, hành động của mỗi chúng ta, chứ không phải thứ hạnh phúc phụ thuộc vào một người nào khác mang lại. Dù bạn độc thân, kết hôn hay ly hôn, trạng thái hôn nhân đó không quyết định hạnh phúc của bạn, vì thế hãy sống cuộc đời như bạn mong muốn, luôn lắng nghe và coi trọng cảm xúc của bản thân.

Thanh Hoa Nguyễn

