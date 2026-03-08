Công thức tính điểm tổng hợp của 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP HCM

8 trường thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM (VNUHCM) đều dành 90-99% chỉ tiêu để xét tuyển tổng hợp, nhưng mỗi trường có một công thức riêng.

Phương thức xét tuyển tổng hợp của Đại học Quốc gia TP HCM dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực và học bạ, với thang điểm 100. Hầu hết xét cả ba đầu điểm, riêng trường Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn kết hợp hai loại: học bạ với điểm đánh giá năng lực hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, điểm đánh giá năng lực đóng vai trò chủ đạo, chiếm 40-70% trọng số điểm học lực ở nhiều trường. Điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 20-47%, còn học bạ chỉ 5-25%.

Đến nay, Bách khoa là trường đầu tiên trong hệ thống "chốt" công thức, trọng số điểm thành phần. Những trường còn lại dự kiến hoặc chỉ có công thức tổng quát.

Công thức tính điểm xét tuyển tổng hợp của 8 trường VNUHCM năm 2026 như sau:

Trường Công thức tính điểm Lưu ý Đại học Bách khoa Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên Trong đó, Điểm học lực = (Điểm đánh giá năng lực) x 70% + (Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi) x 20% + (Điểm học bạ quy đổi) x 10%. Nếu thí sinh có điểm đánh giá năng lực: Điểm đánh giá năng lực = (Điểm đánh giá năng lực, Toán x 2)/15 (đổi từ thang 1.500 sang 100) Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi = (Tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp, Toán x 2)/4 x 10 Điểm học bạ quy đổi = (Trung bình cộng điểm 3 năm THPT của 3 môn trong tổ hợp, Toán x 2) x 10 Nếu thí sinh có không điểm đánh giá năng lực: Điểm đánh giá năng lực = Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi x 0,75 Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi = (Tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp, Toán x 2)/4 x 10 Điểm học bạ quy đổi = (Trung bình cộng điểm 3 năm THPT của 3 môn trong tổ hợp, Toán x 2) x 10 Đại học Khoa học Sức khỏe Điểm thi đánh giá năng lực × 40% + Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông × 35%+ Điểm học bạ × 25% + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Trường hợp không đủ các đầu điểm sẽ có công thức quy đổi Đại học Khoa học Tự nhiên Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên Nếu thí sinh không có điểm thi đánh giá năng lực: Điểm học lực = w1 × điểm THPT + w2 × Điểm học bạ Thí sinh được chọn phương án có lợi nhất nếu có đủ các đầu điểm Nếu hợp thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực: Điểm học lực = w3 × Điểm đánh giá năng lực + w4 × Điểm học bạ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Điểm học lực (w1 THPT + w2 đánh giá năng lực+ w3 học bạ) + điểm cộng + điểm ưu tiên Nếu thí sinh không có điểm thi đánh giá năng lực: Điểm học lực = 90% THPT + 10% HB. Thí sinh được chọn phương án có lợi nhất Nếu thí sinh có điểm đánh giá năng lực: Điểm học lực = 90% đánh giá năng lực + 10% học bạ. Đại học Công nghệ Thông tin 47,5% x THPT + 47,5% x đánh giá năng lực + 5% x học bạ + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có) Với điểm THPT, thí sinh có thể chọn: điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 hoặc quy đổi từ điểm đánh giá năng lực theo phương pháp bách phân vị hoặc điểm tốt nghiệp THPT chương trình quốc tế (IB, A level,..). Trường hợp có nhiều loại điểm thành phần, trường tự động chọn phương án có lợi nhất cho thí sinh. Diện cộng điểm Điểm đánh giá năng lực có ba lựa chọn: điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức hoặc quy đổi từ điểm thi tốt nghiệp THPT theo phương pháp bách phân vị hoặc điểm SAT, ACT. Đại học Kinh tế - Luật Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên Trong đó, Điểm học lực = Điểm đánh giá năng lực quy đổi x 55% + Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi x 35% + Điểm học bạ x 10% Nếu thí sinh không có điểm đánh giá năng lực: Điểm học lực = (Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi x 100%) x 55% + Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi x 35% + Điểm học bạ x 10% Thí sinh xét tuyển bằng chứng chỉ IB, SAT, ACT, A-level có cách tính điểm riêng. Diện cộng điểm Nếu thí sinh không có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 (tự do) nhưng có điểm đánh giá năng lực: Điểm học lực = Điểm đánh giá năng lực quy đổi x 55% + Điểm đánh giá năng lực quy đổi x 35% + Điểm học bạ x 10% Đại học Quốc tế (k1 x Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi)) + (k2 x Điểm thi đánh giá năng lực quy đổi) + (k3 x Điểm học bạ quy đổi) + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có) Đại học An Giang (0,3-0,6 x Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi)) + (0,3-0,6 x Điểm thi đánh giá năng lực quy đổi) + (0,3-0,1 x Điểm học bạ quy đổi) + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có) Nếu thí sinh không có điểm thi đánh giá năng lực, trường sẽ thay bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và ngược lại. Khối ngành sư phạm và luật bắt buộc thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Cả 8 trường đều cộng tối đa 5 điểm cho học sinh 149 trường THPT nếu đạt hai yêu cầu: học tối thiểu hai năm tại trường phổ thông, học lực trung bình cả 3 năm đạt loại tốt trở lên.

Ngoài ra, từng trường có chính sách cộng điểm cho học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế hoặc các thành tích đặc biệt, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại học Quốc gia TP HCM có hơn 100.450 sinh viên chính quy. Năm 2025, đại học này tuyển hơn 25.700 sinh viên. Trong đó, gần 14.500 em nhập học bằng phương thức đánh giá năng lực (kỳ thi V-ACT). Còn lại là diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn