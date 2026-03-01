8 trường của Đại học Quốc gia TP HCM bỏ xét riêng điểm tốt nghiệp

Kết hợp điểm tốt nghiệp THPT, học bạ, đánh giá năng lực là phương thức tuyển sinh chủ đạo của Đại học Quốc gia TP HCM, thay vì xét riêng từng loại điểm như các năm trước.

Chiều 1/3, Đại học Quốc gia TP HCM (VNUHCM) công bố phương thức xét tuyển trong toàn hệ thống.

Công thức tính điểm xét tuyển tổng hợp năm 2026 của 8 trường thành viên như sau:

Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi đánh giá năng lực + w₃ × điểm học bạ + điểm cộng/điểm thưởng (nếu có).

Trong đó, w₁, w₂, w₃ là hệ số của từng loại điểm thành phần. Thang điểm xét tuyển được quy đổi về 100.

Các trường đại học thành viên được tự xác định mức sàn, hệ số w₁, w₂, w₃ để phù hợp với ngành đào tạo, tạo điều kiện công bằng, thuận lợi cho thí sinh.

Theo hội đồng tuyển sinh, hệ số w₁, w₂, w₃ phụ thuộc tỷ lệ nhập học theo các phương thức hoặc kết quả học tập của sinh viên trúng tuyển các năm trước.

Với phương thức xét tuyển tổng hợp, thí sinh bắt buộc có điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, theo công bố hồi cuối năm ngoái của VNUHCM. Riêng điểm thi đánh giá năng lực có thể được quy đổi bằng những đầu điểm khác, cũng tùy trường thành viên.

Điểm cộng hoặc điểm thưởng được thực hiện theo quy định chung của đại học này, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không quá 10/100 điểm.

Riêng thí sinh từ 149 trường THPT ưu tiên xét tuyển vào VNUHCM được cộng tối đa 5 điểm nếu đạt 2 yêu cầu: học tối thiểu hai năm tại trường phổ thông, học lực trung bình cả 3 năm đạt loại tốt trở lên. Chính sách này sẽ duy trì đến năm 2028. Từ năm 2029, Đại học Quốc gia TP HCM chỉ cộng điểm với học sinh trường chuyên.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại học Quốc gia TP HCM có 8 trường thành viên với quy mô hơn 100.450 sinh viên chính quy, gồm: Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế - Luật, Công nghệ Thông tin, Quốc tế, Khoa học Sức khỏe, An Giang.

Năm 2025, đại học này tuyển hơn 25.700 sinh viên. Trong đó, gần 14.500 em nhập học bằng phương thức đánh giá năng lực (kỳ thi V-ACT). Còn lại là diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Lệ Nguyễn