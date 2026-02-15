Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM dự kiến xét kết hợp học bạ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM (HCMUS) chủ yếu xét tuyển kết hợp điểm học bạ với kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc đánh giá năng lực.

Thông tin tuyển sinh dự kiến được trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố sáng 14/2. Năm nay, HCMUS tuyển hơn 5.000 sinh viên cho 39 ngành, chương trình, tăng gần 500 so với năm ngoái.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển của HCMUS năm 2026

Hai phương thức tuyển sinh gồm: tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét tuyển thí sinh nước ngoài (chương trình tiên tiến, tăng cường tiếng Anh); xét tuyển kết hợp.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh có thể dùng điểm học bạ THPT với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức.

Công thức tính điểm xét tuyển kết hợp

Tất cả đầu điểm sẽ được quy đổi về thang 30 trước khi áp dụng công thức tính điểm xét tuyển kết hợp. Với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trường chỉ quy đổi sang điểm thi môn Tiếng Anh.

Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Trường áp dụng điểm cộng với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, tiếng Anh và kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc gia (VOAI, quốc tế). Riêng thí sinh đoạt giải môn Địa lý được cộng điểm vào ngành Hải dương học, nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai, Kỹ thuật địa chất, Khoa học Môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên môi trường. Mức cụ thể sẽ được thông báo sau.

Học phí khóa 2026 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM dự kiến khoảng 32,6-70 triệu đồng, cao nhất là ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường ở khoảng 17-19,92, dẫn đầu cũng là ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến.

Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM. Ảnh: HCMUS

Lệ Nguyễn