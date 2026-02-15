Đại học Kinh tế - Luật áp điểm sàn 50/100

Thí sinh muốn xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế - Luật phải có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn trong tổ hợp đạt 50/100 trở lên.

Riêng các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, ngưỡng sàn sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Tư pháp quy định, theo đề án tuyển sinh được trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), công bố chiều 15/2.

Năm nay, trường tuyển 3.200 sinh viên, tăng 500 so với năm ngoái. 6 tổ hợp tuyển sinh của Đại học Kinh tế - Luật gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), X25 (Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật), X26 (Toán, Tiếng Anh và Tin học).

Danh sách ngành và tổ hợp xét tuyển trường Đại học Kinh tế - Luật

Trường cho biết dành tối đa 5% chỉ tiêu để tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn lại, trường xét bằng phương thức tổng hợp.

Công thức tính điểm xét tuyển của Đại học Kinh tế - Luật năm 2026 cụ thể:

Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Trong đó, điểm học lực là tổng điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức. Trong đó, điểm học lực với từng nhóm thí sinh như sau:

Hướng dẫn tính điểm xét tuyển tổng hợp của UEL

Phương thức xét tuyển tổng hợp sử dụng thang điểm 100. Tất cả điểm thành phần đều được quy đổi trước khi áp dụng công thức tính điểm xét tuyển:

Điểm thành phần Công thức quy đổi Điểm đánh giá năng lực quy đổi Điểm bài thi đánh giá năng lực x 100/1.200 Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi Tổng điểm các bài thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp x 100/30 Điểm học bạ quy đổi Tổng điểm trung bình các môn học ở bậc THPT theo tổ hợp x 100/30

Căn cứ tỷ lệ đăng ký xét tuyển, nhập học, kết quả học tập ở bậc đại học trong 3 năm gần nhất, Hệ số quy đổi điểm của Đại học Kinh tế - Luật và các trọng số dự kiến như sau:

Điểm cộng dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc học sinh thuộc 149 trường diện ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TP HCM.

Năm ngoái, trường Đại học Kinh tế - Luật lấy điểm chuẩn khoảng 23,5-28,08, cao nhất là ngành Kinh doanh quốc tế.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn