ĐH Công nghệ Thông tin dự kiến áp sàn xét tuyển mức 20 điểm trở lên

Nếu xét điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải có tổng ba môn từ 20 trở lên mới được xét tuyển vào trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Ngày 11/2, trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), Đại học Quốc gia TP HCM công bố phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2026.

Những thí sinh được cộng điểm khi xét tuyển vào UIT

Ngoài tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, trường chỉ xét tuyển tổng hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, học bạ.

Trường đặt ra ngưỡng sàn với thí sinh đăng ký xét tuyển, căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế.

Thí sinh dùng điểm thi tốt nghiệp phải có tổng ba môn từ 20 trở lên. Riêng ngành Thiết kế vi mạch, điều kiện là điểm ba môn trong top 25% toàn quốc, trong đó điểm Toán thuộc top 20%, theo dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, trường dự kiến mức sàn là 600/1200. Điều kiện với nhóm đăng ký vào ngành Thiết kế vi mạch tương tự nhóm trên.

Nếu dùng chứng chỉ quốc tế, thí sinh cần đáp ứng một trong ba điều kiện: chứng chỉ A-Level đạt B trở lên ở mỗi môn; bằng tú tài quốc tế (IB) từ 30 điểm trở lên; tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp xét tuyển tối thiểu 20. Cùng đó, thí sinh có điểm SAT từ 1200/1600 (mỗi phần thi từ 600 điểm) hoặc ACT từ 25 điểm trở lên hoặc điểm thi đánh giá năng lực tối thiểu 600 điểm.

Trường dự kiến tuyển hơn 2.300 sinh viên cho 20 ngành, chương trình đào tạo. Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển của Đại học Công nghệ Thông tin năm 2026 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của trường Đại học Công nghệ Thông tin. Ảnh: Chụp màn hình

Năm nay, lần đầu tiên UIT dành 20 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật phần mềm để tuyển sinh viên trong khối ASEAN, học chương trình bằng tiếng Việt. Điều kiện là thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2025 từ 24 đến 29,6, cao nhất là ngành Trí tuệ nhân tạo.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin. Ảnh: UIT

Lệ Nguyễn