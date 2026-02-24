Trường Y đầu tiên dự kiến bỏ xét riêng điểm thi tốt nghiệp

Đại học Khoa học Sức khỏe là trường đầu tiên dành phần lớn chỉ tiêu (95%) để xét điểm thi tốt nghiệp kết hợp học bạ và đánh giá năng lực.

Theo thông báo hôm 23/2, trường dự kiến tuyển 1.060 sinh viên, khoảng 5% chỉ tiêu còn lại để tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong các trường Y đã công bố phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2026, trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP HCM là cơ sở duy nhất xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp, học bạ và điểm thi đánh giá năng lực.

Công thức tính điểm xét tuyển của trường Đại học Khoa học Sức khỏe như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) × a + Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) × b + Điểm học bạ trung học phổ thông (HB) × c + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Trong đó:

Hệ số a, b, c dự kiến lần lượt chiếm tối thiểu 40%, tối đa 35%, tối đa 25%.

Điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ được tính theo tổ hợp môn. Cụ thể, ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Điều dưỡng xét khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) và A02 (Toán, Lý, Sinh). Riêng Dược học xét khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) và A00 (Toán, Lý, Hóa).

Trường sẽ xác định hệ số quy đổi trong trường hợp thí sinh không đủ các đầu điểm nói trên. Hệ số này được công bố sau.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2026 của Đại học Khoa học Sức khỏe:

Thí sinh được tính điểm cộng nếu thuộc ba nhóm: Chứng chỉ ngoại ngữ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương (TOEFL iBT ≥ 79, TOEFL ITP ≥ 550, TOEIC (Nghe, đọc ≥ 671, Nói, viết ≥ 271), VSTEP Bậc 4); Chứng chỉ SAT tối thiểu 1280/1600 điểm; Có học lực tốt và là học sinh của 149 trường THPT được ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TP HCM.

Điểm cộng được tính theo công thức:

Điểm cộng = 3 x Điểm chứng chỉ ngoại ngữ/điểm tối đa của chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng + 3 x Điểm SAT/1600 + 3 x Điểm trung bình cộng các môn trong 3 năm học THPT/10.

Năm ngoái, điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Sức khỏe xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT ở khoảng 18-25,6, cao nhất là ngành Y khoa.

GS.TS Đặng Vạn Phước - Hiệu trưởng danh dự cùng sinh viên trường Đại học Khoa học sức khỏe. Ảnh: Fanpage nhà trường

Lệ Nguyễn