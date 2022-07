Cong dương vật khi nào phải phẫu thuật?

Dù lành tính, dương vật cong vẫn ảnh hưởng đến tinh thần, khả năng sinh sản của nam giới nên cần được nhận biết và can thiệp sớm.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thế Trường, Phó trưởng Khoa Nam học Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết cong dương vật là tình trạng trục và gốc dương vật không nằm trên một mặt phẳng, tạo thành một góc lớn hơn 0 độ. Tình trạng này có thể do nguyên nhân bẩm sinh và thứ phát. Nguyên nhân bẩm sinh là do sự phát triển bất cân xứng bao trắng của một hay hai thể hang gây ra. Tỷ lệ cong do bẩm sinh chiếm 0,04 -0,06% nam giới.

Nguyên nhân thứ phát là bệnh Peyronie. Bệnh tạo thành mảng xơ ở bao trắng thể hang, gây cản trở sự giãn nở của bao trắng khi cương cứng làm biến dạng dương vật. Kết quả thống kê cho thấy, có khoảng 0,4-3,2% nam giới bị bệnh Peyronie. Cong dương vật thứ phát còn là hậu quả của chấn thương phải phẫu thuật gây sẹo dương vật, bệnh tự miễn, bệnh mạch máu, tiểu đường...

Các bác sĩ Khoa Nam học Tiết niệu đang phẫu thuật cong dương vật. Ảnh: BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Nếu mức độ cong không quá nặng, không ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, nam giới không cần phải can thiệp. Các trường hợp yêu cầu phẫu thuật thường là do gặp khó khăn trong việc quan hệ tình dục và rối loạn tâm lý.

Bác sĩ Thế Trường cho biết, người có dương vật bị cong nặng, tạo thành một góc trên 300 sẽ được chỉ định phẫu thuật. Tình trạng này sẽ cản trở việc quan hệ tình dục, gây đau, gây xuất tinh sớm khi quan hệ tình dục. Ngoài ra, người bệnh còn có thể gặp khó khăn khi tiểu tiện khi cương cứng. Việc điều trị bằng thuốc trong khoảng 1-2 năm không mang lại hiệu quả như mong đợi hoặc đã thất bại cũng là yếu tố khiến người bệnh cần được phẫu thuật.

Trước khi phẫu thuật, người bệnh sẽ được chỉ định thực hiện một số biện pháp kiểm tra, thăm khám lâm sàng, thăm hỏi về bệnh sử. Người bệnh cũng cần cung cấp thông tin, liệu trong gia đình có các bệnh lý có liên quan đến bệnh co cứng Dupuytren, rối loạn liền vết thương hoặc các yếu tố nguy cơ như bệnh đái tháo đường, xơ vữa động mạch, rối loạn lipid máu... hay không.

Tùy theo nguyên nhân mà bác sĩ sẽ có phương pháp phẫu thuật phù hợp. Với cong dương vật bẩm sinh, nam giới sẽ được phẫu thuật chỉnh thẳng làm ngắn bên dài hoặc làm dài bên ngắn hay tách rời các thể hang thể xốp. Tiêu chuẩn thành công của nhóm người bệnh do nguyên nhân này là độ cong sau phẫu thuật nhỏ hơn 15 độ.

Ở nhóm bị cong dương vật do bệnh Peyronie, phương pháp được lựa chọn là phẫu thuật làm ngắn bên dài, phẫu thuật làm dài bên ngắn và phẫu thuật đặt thể hang giả. Trong đó, phẫu thuật đặt thể hang giả chỉ được áp dụng cho người bệnh có dương vật bị biến dạng nặng. Với cong dương vật mắc phải, phẫu thuật lấy đi mô xơ nhằm chỉnh thẳng, thực hiện tương tự như các trường hợp như trên.

Tiến sĩ Thế Trường cho biết, hầu hết các trường hợp phẫu thuật chỉnh thẳng dương vật đều đạt hiệu quả từ trên 70%. Có trường hợp phẫu thuật mang đến sự hài lòng là 98,5% cho người bệnh và bạn tình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, phẫu thuật vẫn tiềm ẩn một số rủi ro như: tụ máu vết mổ, làm ngắn dương vật từ 1-4 cm, có chỉ cộm dưới da, hẹp bao quy đầu, giảm cảm giác, dị cảm quy đầu, giảm độ cương sau mổ... Một số trường hợp, người bệnh tái phát do tuột hay đứt chỉ khâu hoặc sau mổ dương vật không thẳng hoàn toàn.

Trường hợp dương vật bị cong nhiều, gây đau khi cương cứng, gặp khó khăn khi quan hệ tình dục, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý, nam giới nên đến ngay các bệnh viện có chuyên khoa nam học để được kiểm tra, đánh giá và cho lời khuyên cụ thể. Tiến sĩ Thế Trường lưu ý người bệnh tuyệt đối không tự áp dụng các biện pháp chưa được kiểm chứng, không tự điều chỉnh tại nhà để tránh làm cho tình trạng trầm trọng thêm.

Hân Thái