Có thể triệt ria mép bằng phương pháp nào?

Ria mép tôi rậm, da lại mỏng và hay kích ứng. Tôi có thể triệt lông vĩnh viễn, an toàn bằng phương pháp nào? (Thu Hằng, 38 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Trên gương mặt, vùng da quanh miệng, đặc biệt mép, là một trong những vùng nhạy cảm do da mỏng, nhiều mạch máu và dễ chịu tác động từ ăn uống, mỹ phẩm, cạo nhổ lông. Khi tác động nhiệt như triệt lông, vùng này dễ đỏ rát, kích ứng hoặc thâm nếu dùng sai công nghệ hoặc thao tác không chuẩn.

Các phương pháp triệt lông hiện nay không thể triệt vĩnh viễn lông mà chủ yếu giảm mọc lông lâu dài. Nếu bạn duy trì định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ thì nang lông gần như không mọc lại. Tình trạng của bạn vẫn có thể phù hợp với triệt lông bằng IPL và laser 6D, nhưng cần lựa chọn phương pháp và mức năng lượng phù hợp.

Triệt lông bằng laser 6D là phương pháp sử dụng tia laser có bước sóng đơn theo nguyên lý quang nhiệt chọn lọc, tập trung và ổn định, tác động vào melanin trong sợi lông và nang lông, làm nóng và phá hủy có chọn lọc mầm lông. Trong khi đó, công nghệ IPL là ánh sáng xung cường độ cao đa bước sóng (khoảng 500-1200 nm), ánh sáng lan tỏa rộng, được lọc qua các bộ lọc để tác động vào melanin của lông, làm nóng và yếu dần nang lông.

Công nghệ triệt lông bằng laser 6D và IPL đều có thể thực hiện trên làn da nhạy cảm, da mỏng và dễ kích ứng. Trong lúc thực hiện, bác sĩ đánh giá tình trạng da, nang lông để chọn mức năng lượng phù hợp với làn da.

Bác sĩ sử dụng laser 6D triệt lông vùng ria mép. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để an toàn, bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để các bác sĩ kiểm tra độ dày da, mật độ nang lông và mức độ nhạy cảm trước khi quyết định thực hiện bằng phương pháp nào. Người da mỏng có thể bắt đầu bằng năng lượng thấp - trung bình, tăng dần theo đáp ứng để hạn chế bỏng rát hoặc thâm sạm sau viêm. Trong 24-48 giờ đầu, da thường chỉ gặp đỏ nhẹ, hơi châm chích rồi tự hết.

Tránh triệt ria mép khi da đang kích ứng, nhiễm trùng, đang dùng các sản phẩm có chứa retinol, axit nồng độ cao hoặc mới thực hiện các liệu trình xâm lấn, bong tróc da như peel da, fractional CO2, laser trị sẹo... trong 1-2 tuần. Sau mỗi buổi triệt, nên thoa gel làm dịu, kem dưỡng phục hồi, kem có chứa thành phần kháng viêm bôi ngắn ngày và tránh nắng để ngăn tăng sắc tố.

Phương pháp IPL và laser 6D được thực hiện đúng kỹ thuật và mức năng lượng đều giúp ria mép mờ dần sau 6-8 buổi, sợi lông mọc lại thưa, mềm hơn mà vẫn an toàn cho làn da nhạy cảm.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM