Có nên truyền chất trắng da?

Da tôi bị cháy nắng sau khi tắm biển. Tôi có nên truyền chất làm trắng để da trắng nhanh và đều màu không?

Phương pháp này có hiệu quả vĩnh viễn không? (Hồng Thu, 27 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Bạn đang bị cháy nắng thì cần ngừng tiếp xúc với ánh nắng và làm mát vùng da bị tổn thương bằng cách tắm với nước mát. Sau đó, bạn nên thoa kem dưỡng ẩm, lotion hoặc gel có thành phần dịu nhẹ, phục hồi như vitamin B5 hoặc hoạt chất dưỡng ẩm, kháng viêm nhẹ để làm dịu da. Tránh dùng sản phẩm hoặc phương pháp tẩy lột khi da đang cháy nắng và không chà xát mạnh để tránh tổn thương nặng hơn. Nếu bạn bị cháy nắng trên 20% diện tích da, nổi mụn nước, phồng rộp kèm sốt, chóng mặt nên đến cơ sở y tế ngay để được xử trí phù hợp.

Truyền trắng da là tiêm hoặc truyền các hỗn hợp có các hoạt chất như glutathione, axit lipoic, vitamin C, tranexamic với hàm lượng cao vào tĩnh mạch để trắng da nhanh chóng. Các hoạt chất này có tác dụng ức chế sự sản sinh hắc tố melanin, làm sáng da tạm thời. Tuy nhiên, phương pháp truyền trắng da không có trong danh mục kỹ thuật tiêm, truyền của Bộ Y tế, tức kỹ thuật này không được cấp phép thực hiện. Hiện hiệu quả và tính an toàn của truyền trắng da qua đường tĩnh mạch chưa được chứng minh. Do đó, bạn không nên làm đẹp bằng phương pháp này.

Các chất làm trắng da tác động theo nhiều cơ chế khác nhau. Dạng thoa và uống tương đối an toàn, thường được sử dụng nhưng chỉ có tác dụng hỗ trợ trong điều trị sạm nám hoặc các bệnh khác. Chưa có nghiên cứu nào về tính an toàn khi làm trắng toàn thân bằng cách tiêm truyền các hoạt chất này. Để làm đẹp hoặc điều trị da cần có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ da.

Một số chất có tác dụng làm trắng nhưng bị cấm hoặc hạn chế nồng độ, hàm lượng trong mỹ phẩm như thủy ngân, hydroquinone, corticosteroid, GSH. Truyền các chất này vào cơ thể sẽ ngăn cản sự hình thành melanin, làm giảm khả năng bảo vệ da trước tia cực tím, tăng nguy cơ mắc một số bệnh về da như viêm da nhạy cảm ánh sáng, ung thư da. Nếu quá trình tiêm truyền không đảm bảo vô khuẩn có thể gây nhiễm trùng, hoại tử tại chỗ hoặc lây bệnh truyền nhiễm như HIV, viêm gan. Người có cơ địa nhạy cảm khi truyền trắng có thể bị mề đay, sẩn ngứa, dị ứng, kích ứng, sốc phản vệ, nguy hiểm tính mạng nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

Bạn cũng không nên tẩy trắng da bằng cách thoa rượu thuốc, kem trộn. Các sản phẩm này có thể chứa các hóa chất mạnh có tính lột tẩy như hydroquinone, hydroxy peroxyd, corticosteroid mạnh, các kim loại nặng nhằm loại bỏ nhanh chóng các tế bào sắc tố, làm bong tróc lớp tế bào sừng và thay đổi màu sắc da song cũng gây teo da, mất sắc tố vĩnh viễn hoặc ung thư da.

Cơ thể có cơ chế đào thải tự nhiên nên khi tiêm các hoạt chất làm trắng sau một thời gian sẽ bị đào thải, giảm dần tác dụng, vùng điều trị trở về ban đầu. Để duy trì hiệu quả làm trắng, nhất là đổi hẳn tông màu da sang trắng sáng thì phải truyền liều cao, nhiều lần gây nguy cơ tổn thương các cơ quan khác.

Màu da do hàm lượng, thành phần melanin ở lớp thượng bì quyết định và còn phụ thuộc nhiều yếu tố như di truyền, tuổi, giới, vị trí, cách chăm sóc hoặc bệnh lý liên quan đến sắc tố da. Tất cả biện pháp như thoa, lột, tắm, uống hay tiêm truyền làm trắng da đều mang tính tạm thời.

Để trắng da phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng sức khỏe làn da, trong đó tránh và chống nắng là quan trọng nhất. Bạn nên sử dụng kem chống nắng và mặc quần áo dài tay, đội mũ, đeo khẩu trang khi ra ngoài vào ban ngày, ngay cả khi ngồi trong xe ô tô... Tránh ra ngoài khung giờ nắng gắt 10-16h và thoa kem chống nắng thường xuyên. Nếu muốn trắng da an toàn, bạn nên đến bác sĩ da liễu, thẩm mỹ da khám để được tư vấn cụ thể.

BS CKI Võ Thị Tường Duy

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM