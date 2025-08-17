Có nên ngâm mặt vào nước đá để giảm mụn?

Ngâm mặt vào nước đá mỗi sáng giúp thu nhỏ lỗ chân lông, chữa mụn trứng cá. Cách này có hiệu quả không? (Thu Trang, 23 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Ngâm mặt bằng nước đá lạnh có thể làm dịu viêm da nhẹ, hỗ trợ giảm sưng đỏ, nóng rát tại vùng có mụn. Nhiệt độ lạnh còn có tác dụng làm co mạch, giúp se khít lỗ chân lông tạm thời và giảm tiết dầu - một trong những yếu tố góp phần hình thành mụn.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ nhất thời, không có khả năng điều trị tận gốc các dạng mụn trứng cá như mụn đầu đen, đầu trắng, mụn viêm, mụn mủ hay mụn nang. Nếu áp dụng sai cách, việc làm lạnh đột ngột có thể khiến lỗ chân lông co lại nhanh chóng, làm bã nhờn và vi khuẩn bị giữ lại bên trong, từ đó khiến mụn nghiêm trọng hơn. Nước lạnh không thể loại bỏ hoàn toàn dầu thừa và bụi bẩn khiến làm sạch da không hiệu quả. Nếu da không được làm sạch đúng cách, lỗ chân lông dễ bị bít tắc, mụn tái phát hoặc lan rộng.

ThS.BS Quách Thu Trang tư vấn cách chăm sóc da chuẩn y khoa. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mụn trứng cá là bệnh lý của nang lông tuyến bã, thường xuất hiện ở tuổi dậy thì và người có làn da dầu. Bệnh có nhiều mức độ và dạng tổn thương khác nhau, từ nhẹ như mụn đầu trắng, đầu đen đến nặng như mụn viêm, mụn mủ hoặc mụn nang. Thời gian điều trị phụ thuộc vào mức độ mụn, cơ địa cũng như phương pháp chăm sóc và điều trị.

Các phương pháp điều trị mụn hiện nay bao gồm thuốc bôi, thuốc uống, thủ thuật da liễu và các biện pháp chăm sóc da hằng ngày. Bạn nên đến khám tại chuyên khoa Da liễu để bác sĩ chỉ định phác đồ phù hợp với tình trạng mụn. Ngâm mặt vào nước đá lạnh chỉ nên xem như bước hỗ trợ làm dịu da vào buổi sáng, không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp điều trị chuyên sâu.

Khi sử dụng nước đá trên da, nếu thấy da bị bỏng rát, tê buốt hoặc kích ứng, bạn cần dừng ngay. Sau đó, hãy thoa kem dưỡng ẩm để tránh khô căng da. Sử dụng đá viên được làm từ các nguyên liệu lành tính như trà xanh, nước ép dưa leo hay nha đam có thể tăng tác dụng làm dịu và nuôi dưỡng làn da.

Ths.BS Quách Thu Trang,

Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội