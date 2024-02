Có nên gội đầu ba ngày Tết?

Tôi nghe nói trong ba ngày Tết không nên gội đầu vì sẽ không may. Tôi nên gội đầu thế nào? (Minh Ái, Bắc Giang)

Trả lời:

Trong dịp Tết Nguyên đán, người Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung có những điều kiêng kỵ để mong năm mới may mắn, bình an. Trong đó, nhiều người cho rằng không nên gội đầu ba ngày đầu tiên của năm mới (mùng 1-3 tháng giêng âm lịch) vì sẽ "rửa trôi" tài lộc, vận may, kiến thức tích lũy của cả năm.

Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này, hay khuyến cáo không nên gội đầu ba ngày đầu năm. Mọi người có thể tin hoặc không tùy theo sở thích và quan niệm cá nhân. Tùy theo sức khỏe, tình trạng da đầu, loại tóc, mức độ nhờn, gàu trên da đầu, môi trường làm việc, thời tiết, mỗi người có tần suất gội đầu khác nhau. Trung bình nên gội ba lần mỗi tuần.

Dịp Tết, miền Bắc và miền Trung thời tiết lạnh, có thể gội đầu ít hơn, nhất là với trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc đang mắc bệnh. Gội xong cần làm khô tóc sớm, không nên để tóc ẩm ngủ qua đêm để tránh bị các bệnh về da đầu và tóc.

Ở miền Nam, dịp Tết thời tiết nắng nóng, dễ đổ nhiều mồ hôi, mọi người nên tắm rửa, gội đầu hàng ngày. Vệ sinh không sạch sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm nấm da, chốc lở, viêm nang lông, nhất là ở trẻ em.

Người có da đầu tiết nhiều dầu, tóc dễ bết dính nhiều nên gội hàng ngày hoặc gội cách ngày nếu tóc ít bết. Nếu dùng dầu xả, chỉ nên thoa ở phần thân tóc, tránh để dính vào chân tóc và da đầu. Dưỡng chất trong dầu xả dễ làm bít nang lông, bết tóc, nguy cơ viêm nang tóc và dễ rụng.

Tóc khô, tóc rối nên gội đầu ba lần mỗi tuần bằng dầu gội có thành phần tự nhiên. Bôi dầu dưỡng, dầu xả giúp tóc mềm mượt hơn. Tránh sấy nóng hoặc tạo kiểu tóc thường xuyên vì chúng có thể làm cho tóc khô, rối hơn.

Sau khi tạo kiểu tóc cầu kỳ, có sử dụng keo, sáp, gel để giữ nếp tóc, nên gội sạch vào cuối ngày để loại bỏ hóa chất trên tóc, giúp tóc giảm hư tổn.

Người đã xử lý tóc với hóa chất như tẩy, nhuộm, uốn... gội đầu 2-3 lần mỗi tuần là đủ để làm sạch mái tóc và đảm bảo giữ được màu nhuộm. Tuy nhiên, tùy tình trạng da đầu và môi trường làm việc, có thể gội nhiều lần hơn.

Ngoài gội đầu bằng nước thông thường, trên thị trường cũng có những sản phẩm dầu gội đầu khô "cứu cánh" cho những ngày bận rộn hoặc Tết. Tuy nhiên, bác sĩ Vân lưu ý không nên sử dụng dầu gội khô liên tục trong thời gian dài vì tế bào chết, dầu nhờn không được rửa sạch có thể gây bít tắc nang tóc, gây rụng tóc, viêm da.

BS.CKI Quách Thị Bích Vân

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM