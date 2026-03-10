Có nên dùng nước muối sinh lý rửa mặt?

Da mặt tôi có nhiều mụn trứng cá, dùng nước muối sinh lý để rửa mặt có đỡ bị mụn không? (Hải, 30 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Nước muối sinh lý (NaCl 0,9%) là dung dịch đẳng trương, có áp suất thẩm thấu gần bằng dịch cơ thể người. Nhờ đặc tính dịu nhẹ, không gây xót hay tổn thương niêm mạc, dung dịch này thường được dùng trong y tế để sát khuẩn, làm sạch và khử trùng an toàn.

Dù không phải là sản phẩm chăm sóc da nhưng nước muối sinh lý có tác dụng rửa sạch cơ học, có thể mang lại nhiều lợi ích nhất định đối với làn da khi sử dụng ở mức độ phù hợp. Rửa mặt bằng nước muối sinh lý giúp làm sạch nhẹ nhàng bụi bẩn, dầu thừa, tế bào chết và bã nhờn, hỗ trợ thông thoáng lỗ chân lông. Cách này phù hợp với những người có làn da nhạy cảm, dễ kích ứng với sữa rửa mặt chứa hương liệu hoặc cồn hoặc da đang bị mụn viêm.

Với khả năng sát khuẩn nhẹ, nước muối sinh lý còn giúp giảm viêm, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây mụn, đặc biệt ở vùng da sưng đỏ hoặc có vết thương hở nhỏ. Sản phẩm này có khả năng hỗ trợ điều trị mụn trứng cá ở giai đoạn viêm nặng hoặc bong tróc do thuốc. Nước muối sinh lý cũng được bác sĩ khuyến khích sử dụng tạm thời sau các thủ thuật thẩm mỹ như peel da, laser, lăn kim, khi cần tránh dùng sản phẩm tạo bọt trong vài ngày đầu để da hồi phục.

Tuy nhiên, sử dụng nước muối sinh lý rửa mặt chỉ là biện pháp hỗ trợ tạm thời, không thể thay thế hoàn toàn sữa rửa mặt. Dung dịch này không chứa hoạt chất tẩy rửa dầu và cặn mỹ phẩm, nên nếu chỉ rửa bằng nước muối, lớp bụi bẩn và trang điểm vẫn bám lại trong lỗ chân lông, dễ dẫn đến mụn ẩn hoặc viêm da tiết bã.

Việc lạm dụng nước muối sinh lý còn có thể làm tổn hại hàng rào bảo vệ da. Khi dùng thường xuyên, đặc biệt trên nền da khô hoặc nhạy cảm, muối có thể hút ẩm khiến da mất nước, bong tróc và dễ kích ứng hơn trước tác động của nắng, bụi và vi khuẩn. Trường hợp đang điều trị bằng các hoạt chất mạnh như retinol hay acid, BHA hoặc kháng sinh bôi, nguy cơ kích ứng càng cao.

Để kiểm soát mụn hiệu quả, bạn cần duy trì chăm sóc da cơ bản, gồm rửa mặt dịu nhẹ hai lần mỗi ngày, dùng thuốc hoặc sản phẩm đặc trị theo chỉ định của bác sĩ. Phác đồ điều trị cần có sự kết hợp giữa thuốc bôi, thuốc uống, các sản phẩm kiểm soát bã nhờn, làm sạch sâu và dưỡng ẩm phục hồi bằng kem chứa ceramide, hyaluronic acid hoặc panthenol. Hạn chế chạm tay lên mặt, nặn mụn, thức khuya và sử dụng thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường.

Nếu muốn sử dụng, bạn cần chọn nước muối sinh lý 0,9% của các hãng dược uy tín, có nhãn kiểm định y tế. Tránh tự pha nước muối tại nhà do có thể không đảm bảo vô khuẩn, ước lượng sai nồng độ khiến dung dịch quá mặn, gây xót và phá vỡ lớp lipid bảo vệ da.

Với chai dung tích lớn, nên rót ra cốc sạch, tránh để tay hoặc bông tẩy trang chạm vào miệng chai nhằm ngăn vi khuẩn xâm nhập. Nếu dùng chai nhỏ, nên dùng hết trong vòng 1-2 ngày sau khi mở nắp. Chỉ nên rửa mặt bằng nước muối sinh lý một lần mỗi ngày hoặc 2-3 lần một tuần để làm sạch nhẹ trước khi dùng sữa rửa mặt. Sau đó cần thoa kem dưỡng ẩm để phục hồi lớp màng ẩm tự nhiên, bôi kem chống nắng vào ban ngày để bảo vệ da. Nếu sau khi sử dụng thấy da căng rát, bong tróc, khô sạm hoặc nổi mụn li ti, bạn cần dừng ngay và chuyển sang sản phẩm dịu nhẹ hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Quách Thu Trang

Khoa Da liễu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội