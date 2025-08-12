Có cần tẩy trang khi thoa lại kem chống nắng?

Tôi thoa kem chống nắng vào buổi sáng, không trang điểm. Đến trưa, tôi muốn thoa lại kem chống nắng mà không tẩy trang thì có ảnh hưởng gì đến da không? (Mai Trinh, Hà Nội)

Trả lời:

Nếu bạn thoa lại kem chống nắng vào giữa ngày, dù không trang điểm cũng cần tẩy trang. Sau vài giờ hoạt động, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, lớp kem chống nắng trên da thường bị trộn lẫn với mồ hôi, bã nhờn và bụi bẩn trong không khí. Hỗn hợp này có thể tích tụ trong lỗ chân lông, làm tăng nguy cơ bít tắc, từ đó dẫn đến các vấn đề như mụn ẩn, mụn đầu đen hoặc mụn viêm.

Với người có làn da dầu, tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông có thể xảy ra chỉ sau vài giờ nếu da không được làm sạch đúng cách. Ô nhiễm không khí, nồng độ bụi mịn PM2.5 là yếu tố góp phần làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, đẩy nhanh quá trình lão hóa da, làm tăng nếp nhăn và đốm sắc tố.

Kem chống nắng là sản phẩm quan trọng trong quy trình bảo vệ da, giúp hạn chế tác hại của tia cực tím như gây bỏng nắng, nám, lão hóa sớm, tổn thương DNA tế bào làm tăng nguy cơ ung thư da. Dù sử dụng loại nào, các chuyên gia đều khuyến cáo thoa lại sau mỗi 2-3 giờ nếu da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

ThS.BS Quách Thu Trang khám da. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trước khi thoa lại kem chống nắng giữa ngày, bạn nên sử dụng bông tẩy trang thấm nước và lau nhẹ toàn bộ khuôn mặt, đặc biệt vùng chữ T - nơi thường tiết nhiều dầu và dễ tích tụ bụi bẩn. Nếu da đổ nhiều mồ hôi hoặc nhờn rõ rệt, bạn có thể rửa lại bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ và nước ấm để đảm bảo bề mặt sạch và thông thoáng. Thoa một lớp mỏng kem dưỡng ẩm dạng gel hoặc lotion không chứa dầu nhằm cấp nước và làm dịu da trước khi thoa tiếp kem chống nắng. Lượng kem nên sử dụng khoảng một đồng xu nhỏ cho toàn bộ khuôn mặt để đảm bảo hiệu quả bảo vệ.

Bạn tránh các sản phẩm tẩy trang chứa cồn khô, hương liệu hoặc các chất dễ gây kích ứng. Chúng có thể làm khô da, phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên và khiến da nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với ánh nắng. Ưu tiên sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, không chứa hương liệu, có độ pH cân bằng để hỗ trợ duy trì độ ẩm và an toàn cho da khi cần thoa lại kem chống nắng nhiều lần trong ngày.

Thạc sĩ, bác sĩ Quách Thu Trang

Chuyên khoa Da liễu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội