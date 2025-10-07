Tôi vỡ mộng sau vài năm sống ở 'chung cư cao cấp'

Từng có niềm tin, kỳ vọng vào cuộc sống văn minh, hiện đại ở chung cư, nhưng giờ tôi hiểu vì sao nhiều người muốn quay trở lại mặt đất.

Sau khi tôi viết bài "Ác mộng ngập lụt trong chung cư cao cấp", nhiều bạn đọc đã gửi bình luận chia sẻ cùng nỗi bức xúc. Không ít người từng tin rằng "ở chung cư là văn minh, hiện đại", giờ đây lại ngậm ngùi nhận ra những bất cập chất chồng, thậm chí còn phiền toái hơn cả sống nhà mặt đất. Đọc thêm bài "Tôi tìm đường xuống nhà mặt đất sau 5 năm sống ở chung cư", tôi cảm thấy như được nói hộ lòng mình.

Tôi cũng từng có niềm tin, sự kỳ vọng với cuộc sống "trên cao", nhưng giờ đây, tôi dần hiểu vì sao nhiều người lại muốn quay trở lại mặt đất – nơi có thể mở cửa là thấy ánh nắng, có mảnh sân nhỏ, và quan trọng hơn cả: cảm giác tự do. Khi mới chuyển vào chung cư, tôi cũng như nhiều gia đình trẻ khác, nghĩ rằng đó là biểu tượng của cuộc sống hiện đại: có bảo vệ, thang máy, chỗ đậu xe, hệ thống an ninh, tiện ích khép kín... Nhưng chỉ sau vài năm, những "tiện ích" ấy dần bộc lộ mặt trái.

Mỗi khi có sự cố, dù là nhỏ như mất điện, tắc nước, hay nghiêm trọng hơn như ngập tầng hầm, cháy nổ, tranh chấp phí quản lý, người ở chung cư mới thấy mình bị lệ thuộc hoàn toàn. Ở nhà đất, nếu nước ngập, chủ nhà có thể tự bơm, tự thoát, hoặc chủ động cải tạo. Nhưng ở chung cư, chỉ cần hệ thống thoát nước của tòa bị lỗi, hàng trăm hộ phải ngồi chờ Ban quản lý xử lý, trong khi xe ngập, thang máy ngừng, điện chập, nước cắt. Cảm giác bất lực khi bạn ở nhà mình mà vẫn "bị quản lý", vẫn "bị kẹt" trong không gian riêng tư, rất khó chịu.

Một điểm yếu khác là sự phụ thuộc vào hệ thống chung. Thang máy hỏng, điện nước trục trặc, Ban quản lý thay đổi quy định... tất cả đều ảnh hưởng đến đời sống của các hộ. Tôi từng chứng kiến cảnh cư dân cãi nhau gay gắt vì phí gửi xe, vì diện tích chung – riêng, vì tiền bảo trì chưa minh bạch. Đằng sau những bức tường đẹp đẽ và sảnh sang trọng là hàng loạt vấn đề không ai muốn đối mặt.

Hơn nữa, chung cư là loại tài sản hao mòn theo thời gian. Dù có quảng cáo là "cao cấp", "siêu sang", thì sau 10-20 năm, chất lượng tòa nhà vẫn xuống cấp, sơn bong tróc, hệ thống điện nước cũ kỹ, thang máy kêu, tường nứt. Trong khi đó, giá trị của căn hộ lại là quyền sử dụng có thời hạn 50, 70 năm. Còn nhà đất, dù cũ kỹ, vẫn là "tài sản gốc", có thể sửa, nâng cấp, thậm chí truyền lại cho con cháu.

Tôi không phủ nhận rằng chung cư vẫn phù hợp với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, người độc thân, hoặc những gia đình nhỏ muốn gần trung tâm. Nhưng nếu nhìn dài hạn, tôi thấy rõ một sự yếu kém về chất lượng sống: sự tù túng, phụ thuộc, thiếu riêng tư, và thiếu kết nối xã hội.

Có lẽ trong vòng 5 đến 10 năm tới, nếu điều kiện tài chính cho phép, tôi cũng sẽ tìm đường xuống mặt đất - tìm về một ngôi nhà nhỏ, có sân, có vườn, có khoảng trời riêng, để mỗi sáng không phải đọc thông báo của Ban quản lý, không phải chờ thang máy hay lo tầng hầm ngập nước, mà chỉ cần mở cửa ra là thấy mình đang thực sự sống.

Chung cư không xấu. Nhưng khi những tiện ích được xây trên nền tảng thiếu bền vững, từ thiết kế, vận hành, đến ý thức cộng đồng, thì dù ở tầng cao đến đâu, con người vẫn cảm thấy thấp bé. Và khi cuộc sống "trên cao" không mang lại sự an toàn, tự do và niềm vui thì có lẽ nhiều người cũng sẽ giống tôi - muốn trở lại mặt đất, nơi cuộc sống giản dị mà ấm áp hơn nhiều.

Bảo Ngọc