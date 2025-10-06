Ác mộng ngập lụt trong chung cư cao cấp

Suốt 5 tiếng đồng hồ, tôi sống trong cơn ác mộng khi căn chung cư cao cấp của mình bị biến thành 'hồ nước nhân tạo', sàn nhà lênh láng.

Tôi sống tại một khu chung cư được quảng bá là hiện đại, cao cấp giữa trung tâm thành phố Hà Nội. Trước đây, khi quyết định rời nhà đất để lên ở chung cư, tôi đã nghĩ mình sẽ thoát khỏi cảnh ngập nước, bụi bặm, tiếng ồn... Nhưng tôi không ngờ rằng, có một ngày, chính căn hộ trên tầng cao của mình lại bị "ngập lụt diện rộng", và kéo theo cả những căn hộ xung quanh cùng "chìm" trong tai họa.

Sự cố bắt đầu vào một buổi chiều, khi tôi đang chuẩn bị nấu ăn thì bỗng nhiên nghe tiếng nước chảy róc rách đâu đó trong nhà. Ban đầu tôi tưởng là vòi nước rò rỉ. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng nước trở nên ào ạt. Tôi hốt hoảng chạy vào phòng giặt – nơi đặt hệ thống ống nước của máy giặt và bình nóng lạnh, thì gần như chết sững.

Một đường ống nước âm tường đã bị vỡ, nước phun ra mạnh như một cái vòi chữa cháy mini, xối xả. Trong tích tắc, sàn nhà bắt đầu ngập lênh láng. Nước tràn từ phòng giặt sang bếp, rồi tới phòng khách. Tôi vội vàng ngắt điện để tránh chập cháy, rồi tìm cách khóa nước, nhưng hệ thống khóa lại nằm sâu trong tủ kỹ thuật chung của cả tầng, mà chìa khóa thì ban quản lý giữ.

Tôi gọi điện cầu cứu ban quản lý, gọi cả số điện thoại kỹ thuật viên được dán ở bảng tin chung cư. Phải mất gần 30 phút, một nhân viên kỹ thuật mới đến nơi nhưng anh này cũng chỉ có thể "chẩn đoán" là phải gọi thêm người. Lúc đó, nước đã chảy sang cả căn hộ bên cạnh qua khe sàn, ngấm xuống trần nhà của tầng dưới.

Trong vòng 5 tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi sống trong một cơn ác mộng thật sự. Căn hộ bị biến thành "hồ nước nhân tạo". Sàn nhà lênh láng, nước len lỏi vào mọi ngóc ngách – từ tủ quần áo, ngăn kéo, ổ điện, thảm trải sàn, đến cả ghế sofa. Chăn màn, nệm, sách vở... ướt nhẹp. Tôi cùng hàng xóm phải dùng mọi thứ có thể để tát nước: xô, thau, cây lau nhà. Nhưng mọi nỗ lực gần như vô ích khi nước vẫn ào ạt chảy ra từ đường ống vỡ.

>> 12 năm ở chung cư chưa thấy xuống cấp

Phải đến khi sáu người thợ, bao gồm cả kỹ thuật tòa nhà và thợ sửa nước bên ngoài, có mặt thì sự cố mới được khống chế. Họ phải đục tường, khóa nguồn nước tổng của tầng và thay đoạn ống bị vỡ. Sau đó, lại tiếp tục hút nước, lau dọn và xử lý hậu quả. Đến đêm hôm đó, tôi mới tạm yên tâm để... dọn dẹp tiếp.

Tôi ước tính sơ bộ thiệt hại cũng không nhỏ: đồ nội thất hỏng, thiết bị điện tử bị nước tạt vào, sàn gỗ phồng rộp, trần thạch cao thấm nước... Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi và ám ảnh nhất không phải là tiền, mà là cảm giác bất lực và hoảng loạn khi chứng kiến căn hộ của mình – nơi đáng lẽ là chốn bình yên – bỗng biến thành "địa ngục nước".

Tôi cũng thấy có lỗi với hàng xóm. Nhà bên cạnh bị nước tràn sang, tầng dưới thì trần nhà nhỏ giọt. Có người phải nghỉ làm để xử lý sự cố bất đắc dĩ. Dù đây không phải lỗi của tôi, mà là sự cố kỹ thuật từ hệ thống ống, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy vô cùng.

Sau khi sự việc qua đi, tôi tự hỏi: Tại sao một hệ thống ống nước của một chung cư được quảng cáo là "cao cấp" lại có thể vỡ bất ngờ như vậy? Tôi mang những thắc mắc này trao đổi với ban quản lý. Câu trả lời nhận được là: "Hệ thống vận hành lâu ngày có thể xảy ra hư hỏng bất ngờ". Rồi họ hướng dẫn tôi làm hồ sơ để xem xét hỗ trợ một phần thiệt hại – tức là chưa có cam kết nào rõ ràng về việc bồi thường.

Người ta thường nói sống ở chung cư thì yên tâm hơn nhà đất, nhất là chuyện ngập lụt. Nhưng trải nghiệm của tôi lại chỉ ra điều ngược lại: sự cố có thể đến từ chính bên trong căn hộ của mình, và có thể lan sang cả những người xung quanh. Trong khi các rủi ro bên ngoài như mưa lũ có thể dự báo trước, chuẩn bị ứng phó, thì một vụ vỡ ống nước âm tường lại đến rất bất ngờ. Và không dễ gì để dập tắt hậu quả trong thời gian ngắn.

Tôi nghĩ, đã đến lúc các chủ đầu tư, ban quản lý chung cư cần nhìn nhận nghiêm túc hơn về các hệ thống kỹ thuật âm tường: ống nước, dây điện, đường thoát nước, máy bơm... Những thứ "vô hình" này chính là mạch máu của cả một tòa nhà. Chỉ một điểm hư hỏng nhỏ cũng có thể gây ra sự cố dây chuyền, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân. Việc này không chỉ giúp hạn chế rủi ro, mà còn là cách thể hiện trách nhiệm với cư dân – những người đã bỏ hàng tỷ đồng để sở hữu một căn hộ được kỳ vọng là nơi an cư lý tưởng.

Bảo Ngọc