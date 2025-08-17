Căn hộ chung cư tăng giá từ 3 tỷ lên 6 tỷ nhưng bán không ai mua

Tưởng lãi to khi căn hộ xung quanh tăng giá gấp đôi, nhưng khi tôi rao bán, hầu như không ai liên hệ, hoặc lắc đầu sau khi hỏi giá.

Ba năm trước, tôi mua một căn hộ chung cư rộng 75 m² ở Hà Nội với giá 3 tỷ đồng. Lúc đó, tôi có sẵn 2 tỷ, vay thêm một phần nhỏ để thanh toán. Đây là giai đoạn giá bất động sản còn "dễ thở", trước khi xảy ra làn sóng tăng giá mạnh mẽ sau đó.

Thời điểm ấy, tôi chọn căn hộ này vừa để ở, vừa nghĩ nếu sau này có điều kiện thì bán đi cũng sẽ có lãi. Quả thật, chỉ sau vài năm, giá thị trường khu vực này đã tăng gấp đôi. Nhiều căn hộ cùng dự án đang được rao bán 6 tỷ đồng. Nhìn lại khoản đầu tư ban đầu, tôi tự nhủ: đúng là mình đã quyết định khá sáng suốt.

Vừa rồi, tôi chuyển chỗ làm, công ty mới cách nhà khá xa, đi lại bất tiện nên bản thân có ý định bán nhà để chuyển chỗ khác. Thế nhưng, khi tôi chính thức rao bán căn hộ với giá 6 tỷ, thực tế lại khác hẳn tưởng tượng. Tin đăng trên nhiều sàn, nhiều nhóm mạng xã hội nhưng hầu như không ai liên hệ. Một vài người có hỏi, nhưng sau khi biết mức giá thì lắc đầu, hoặc trả thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của tôi.

Tôi bắt đầu hiểu ra: dù giá thị trường niêm yết có cao, nhưng thanh khoản lại rất thấp. Người mua bây giờ không còn "sốt sắng" như trước. Lãi suất ngân hàng cao, tín dụng bất động sản bị siết, trong khi nguồn cung ngày càng nhiều. Những người thực sự có nhu cầu ở thì khó chấp nhận mức giá gấp đôi chỉ sau ba năm, còn nhà đầu tư thì đang đứng ngoài quan sát.

Căn hộ của tôi vì thế rơi vào cảnh "trên giấy thì lời, thực tế thì lỗ". Hàng tháng, tôi vẫn phải đóng phí quản lý, bảo trì, trong khi dòng tiền từ việc bán không hề có. Càng chờ, tôi càng sốt ruột, bởi giữ lại thì không còn nhu cầu ở, bán đi thì chẳng ai mua.

Tôi nhận ra, bất động sản không phải lúc nào cũng "cứ mua là thắng". Thị trường có thể lên rất nhanh, nhưng khi đóng băng thì tiền cũng bị mắc kẹt lâu dài. Giá cao nhưng không có người mua thì giá trị đó cũng chỉ tồn tại trên giấy tờ.

Câu chuyện của tôi có lẽ cũng là tình cảnh chung của nhiều người đã và đang đầu tư bất động sản vài năm trở lại đây: nhìn giá tăng mà vui, nhưng khi muốn thoát hàng thì mới thấy khó. Đôi khi, "lợi nhuận" không nằm ở con số rao bán, mà ở khả năng chuyển đổi thành tiền thật. Và điều đó, hiện tại, lại là thách thức lớn nhất.

Dữ liệu của hãng tư vấn bất động sản CBRE cho thấy giá bán nhiều dự án chung cư cũ có xu hướng neo cao trong quý II, trung bình 50 triệu đồng một m2, tăng nhẹ theo quý và 15% theo năm. Trong khi đó, chung cư sơ cấp vẫn không ngừng leo thang, trung bình 79 triệu đồng một m2 (chưa gồm VAT, phí bảo trì và chiết khấu), tăng 33% so cùng kỳ năm ngoái. Một số khu vực vốn có mức phổ biến 40-50 triệu đồng một m2 như Hà Đông, Hoàng Mai cũ, hiện có những dự án mới chào bán trên 70 triệu đồng một m2.

Thang Le