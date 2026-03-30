Chữa tăng tiết mồ hôi bằng công nghệ vi sóng

TP HCMChị Lan, 25 tuổi, đổ mồ hôi nặng vùng nách, sau một lần điều trị bằng công nghệ vi sóng tình trạng cải thiện rõ.

ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán chị Lan bị tăng tiết mồ hôi nách nguyên phát, xảy ra khi tuyến mồ hôi hoạt động quá mức. Do đó, dù chị sống tại Mỹ trong môi trường lạnh, mồ hôi vẫn tiết nhiều.

Bác sĩ Thư sử dụng công nghệ vi sóng điều trị tình trạng tăng tiết mồ hôi cho chị Lan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định điều trị cho chị Lan bằng năng lượng vi sóng (MiraDry) tập trung phá hủy trực tiếp tuyến mồ hôi sâu dưới da vùng nách, khiến chúng mất chức năng tiết mồ hôi, hiệu quả kéo dài. Máy có công nghệ làm lạnh để bảo vệ bề mặt da và mô xung quanh.

Vài ngày đầu, chị Lan chỉ cảm thấy tê nhẹ, sưng, đau và hơi căng tức vùng nách, sau đó giảm dần. Chị hạn chế vận động mạnh, tránh nâng tay cao và giữ vệ sinh vùng da theo hướng dẫn của bác sĩ để hồi phục tốt. Sau hai tuần đầu, vùng nách giảm tiết mồ hôi khoảng 70%, không còn cảm giác ẩm dính kéo dài như trước.

Theo bác sĩ Thư, tăng tiết mồ hôi không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý, đặc biệt ở người trẻ. Bệnh có thể cải thiện nếu điều trị đúng cơ chế. Hiện, các phương pháp điều trị tăng tiết mồ hôi ngày càng đa dạng, từ thuốc bôi, tiêm botulinum toxin đến công nghệ vi sóng. Trong đó, những phương pháp tác động trực tiếp vào tuyến mồ hôi đang được ưu tiên nhờ hiệu quả lâu dài.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi