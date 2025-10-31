Chữa sẹo mụn trên cơ thể thiếu nữ

TP HCMTrâm, 16 tuổi, có nhiều sẹo thâm trên cơ thể do mụn trứng cá nổi dày đặc, được bác sĩ dùng thuốc và laser điều trị.

Trâm nổi mụn tuổi dậy thì từ mặt xuống cổ, lưng, cánh tay, đùi, để lại nhiều vết sẹo thâm điều trị nhiều cách không bớt. ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết vi khuẩn Cutibacterium acnes gây mụn vốn thường trú trên da. Khi người bệnh tự ý sử dụng kháng sinh và kéo dài, vi khuẩn này dần nhờn thuốc, tạo ra chủng kháng kháng sinh. Lúc này, các loại thuốc bôi hoặc thuốc uống thông thường không còn hiệu quả, mụn tiếp tục viêm, lan rộng và tái phát liên tục. Đây là lý do tình trạng da của Trâm phức tạp hơn, cần phối hợp nhiều tầng điều trị và theo dõi sát sao trong thời gian dài.

Bác sĩ sử dụng laser pico trị mụn thâm cho Trâm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định Trâm dùng thuốc uống gồm kháng sinh, kháng viêm, giảm tiết bã nhờn. Đây là bước nền để ngăn mụn tái phát và làm dịu tình trạng viêm đỏ kéo dài. Song song, bác sĩ kê thuốc bôi đặc trị phục hồi da, tăng tái tạo biểu bì và ức chế vi khuẩn Cutibacterium acnes kháng thuốc, giúp da khỏe dần lên từng ngày.

Vùng mặt của người bệnh có nhiều sẹo thâm và mụn viêm nhất, bác sĩ sử dụng công nghệ ánh sáng xanh sinh học kết hợp laser xung dài, có tác dụng gom nhân mụn nhanh, giảm sưng viêm và làm phẳng bề mặt da. Vùng tay, lưng và đùi da dày và sạm màu hơn được điều trị bằng laser pico, công nghệ chuyên biệt giúp phá vỡ hắc sắc tố melanin, xóa thâm.

Liệu trình này hơn 4 tháng, chia thành từng giai đoạn theo đáp ứng của da. Những tuần đầu, Trâm được bác sĩ theo dõi sát, hướng dẫn chăm sóc tại nhà để da phục hồi an toàn. Sau hơn 3 tháng, viêm giảm rõ, các vết thâm mờ dần, mụn cũ xẹp xuống, da sáng và đều màu hơn.

Sau hai tháng điều trị kết hợp đa tầng, các sẹo mụn trên mặt Trâm giảm đáng kể. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thư cho biết mụn trứng cá toàn thân là tình trạng ít gặp, điều trị phức tạp, dễ để lại sẹo và rối loạn sắc tố nếu không điều trị đúng cách. Người bệnh cần tuân thủ phác đồ và kiên trì chăm sóc da. Chỉ khi da được phục hồi hàng rào bảo vệ, mụn mới không tái phát.

Mụn trứng cá có nhiều nguyên nhân không chỉ vấn đề nội tiết bên trong mà còn ảnh hưởng từ môi trường sống, chế độ sinh hoạt, vệ sinh da và cả tâm lý. Bác sĩ Thư khuyến cáo người có mụn kéo dài, tái phát hoặc lan khắp cơ thể như Trâm tuyệt đối không tự ý mua thuốc bôi, thuốc uống hay sản phẩm trôi nổi trên mạng, vì có thể khiến da kích ứng, nhiễm khuẩn, để lại sẹo thâm vĩnh viễn.

Phòng ngừa mụn trứng cá bằng cách vệ sinh da sạch sẽ, tắm rửa ngay sau khi ra mồ hôi hoặc vận động nhiều, tránh mặc đồ bó sát lâu, hạn chế thức khuya, không dùng ăn đồ cay nóng, đồ ngọt và sữa béo. Người có cơ địa da nhờn hoặc rối loạn nội tiết, cần khám và điều trị sớm tại bệnh viện.

Minh Hương

*Tên người bệnh đã được thay đổi