Chữa mề đay sau sinh như thế nào?

Sau khi sinh con, tôi hay bị nổi mề đay, mẩn đỏ, sưng ngứa. Tôi có nên uống thuốc dị ứng hoặc đắp lá trầu nóng không?

Tôi đang cho con bú, mề đay có ảnh hưởng tới bé không? (Thanh Thủy, 30 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Mề đay là phản ứng dị ứng khá phổ biến ở phụ nữ sau sinh, xảy ra khi cơ thể thay đổi mạnh về nội tiết, miễn dịch và tâm lý. Sau sinh, nồng độ hormone estrogen và progesterone giảm đột ngột, trong khi hệ miễn dịch chưa kịp ổn định như trước thai kỳ. Sự biến động này khiến cơ thể dễ phản ứng quá mức với các yếu tố bình thường như thức ăn, bụi, thay đổi thời tiết hay căng thẳng tinh thần, từ đó khởi phát các đợt mề đay, nổi mẩn, ngứa, khó chịu.

Bác sĩ Tân tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhiều yếu tố khác cũng góp phần khiến mề đay khởi phát hoặc nặng hơn như thiếu ngủ, stress kéo dài hoặc dùng thuốc kháng sinh, giảm đau sau sinh. Làn da sau sinh cũng thường nhạy cảm, dễ bị kích ứng bởi nước giặt, sữa tắm, mỹ phẩm chứa hương liệu, hóa chất. Chế độ ăn nhiều hải sản, đồ cay nóng, rượu bia làm tăng nguy cơ tái phát.

Nếu do rối loạn nội tiết hoặc mệt mỏi, mề đay thường tự giảm sau 4-6 tuần khi cơ thể hồi phục. Tình trạng kéo dài trên 6 tuần hoặc tái phát liên tục được xem là mề đay mạn tính và cần khám để điều trị theo phác đồ.

Bạn không nên tự ý uống thuốc dị ứng hay đắp lá trầu. Một số loại thuốc kháng histamine, corticoid hay mẹo dân gian có thể ảnh hưởng đến nguồn sữa hoặc gây kích ứng da, bỏng rát. Người bệnh cần điều trị theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Bạn có thể giảm ngứa bằng cách tắm nước mát, mặc quần áo cotton thoáng nhẹ, tránh gãi hay tắm nước quá nóng. Giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế thực phẩm dễ gây dị ứng giúp cải thiện đáng kể triệu chứng.

Mề đay sau sinh nhìn chung lành tính và không lây qua sữa mẹ nên bạn có thể yên tâm cho con bú. Tuy nhiên, nếu xuất hiện triệu chứng sưng môi, mí mắt, khó thở hoặc ngứa lan toàn thân, bạn cần đến bệnh viện ngay vì đây có thể là dấu hiệu của phản ứng dị ứng nặng.

TS.BS Nguyễn Phúc Tân

Khoa Miễn dịch Lâm sàng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM