Chữa cận bằng thuốc gia truyền được không?

Tôi 19 tuổi, cận 6 năm, hiện mắt phải 3,5 độ, mắt trái 3 độ. Tôi nghe nói dùng thuốc gia truyền giúp khỏi cận, điều này có đúng không? (Ngọc Trân, An Giang)

Trả lời:

Một số người tìm đến các phương pháp dân gian, trong đó có bài thuốc gia truyền với mong muốn cải thiện thị lực, chữa cận thị tự nhiên, không xâm lấn. Tuy nhiên, thực tế chưa có nghiên cứu y khoa chính thống nào chứng minh hiệu quả của bài thuốc gia truyền trong việc điều trị dứt điểm cận thị.

Một số bài thuốc Đông y hoặc mẹo dân gian có thể giúp tăng tuần hoàn máu đến mắt, hỗ trợ làm dịu tình trạng mỏi mắt, khô mắt hay cải thiện giấc ngủ - những yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến thị giác. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là có thể làm giảm độ cận hoặc chữa khỏi cận thị hoàn toàn.

Các bài thuốc này chủ yếu mang tính hỗ trợ, cải thiện triệu chứng tạm thời chứ không tác động trực tiếp đến cấu trúc nhãn cầu hay điều chỉnh tật khúc xạ, vốn là nguyên nhân chính gây cận thị. Do đó, bạn không nên kỳ vọng sẽ khỏi cận khi dùng các bài thuốc không rõ nguồn gốc hoặc chưa được kiểm chứng.

Nhiều phương thuốc lan truyền trên mạng xã hội hoặc truyền miệng chưa được kiểm định về thành phần, liều lượng và độ an toàn. Một số thành phần có thể gây dị ứng, ảnh hưởng đến gan, thận nếu sử dụng kéo dài hoặc không đúng cách. Những bài thuốc cần nhỏ trực tiếp vào mắt có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương giác mạc nếu không được đảm bảo vô trùng, kiểm soát chặt chẽ thành phần.

Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, xảy ra khi nhãn cầu quá dài hoặc giác mạc cong quá mức, khiến hình ảnh hội tụ phía trước võng mạc thay vì ngay trên võng mạc. Thay vì làm theo các phương pháp chưa được kiểm chứng, bạn nên đến khám tại các cơ sở nhãn khoa uy tín để được đánh giá tình trạng thị lực và được tư vấn hướng điều trị phù hợp. Đối với người trẻ, phẫu thuật cận thị bằng laser như LASIK, SMILE hay Phakic là lựa chọn phổ biến, an toàn với tỷ lệ thành công cao nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Kỹ thuật viên nhãn khoa kiểm tra thị lực cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn cũng nên sinh hoạt lành mạnh như nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống giàu vitamin A, C, lutein; hạn chế nhìn màn hình quá lâu, giữ khoảng cách đúng khi đọc sách, học tập... nhằm bảo vệ thị lực và ngăn ngừa độ cận tăng thêm.

ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM