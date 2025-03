'Tôi thích chợ Bến Thành xưa vì không bán hàng fake'

'Chợ Bến Thành ngày xưa vẫn có nói thách nhưng tôi thích ghé mua vì chỉ toàn bán hàng nội địa chất lượng, không lo mua phải hàng fake'.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn và nếu tính việc đi chợ Bến Thành thì chắc cũng đã được hơn 10 lần. Trước kia, tôi đi chợ Bến Thành nhiều hơn bây giờ. Thực tế, tôi thấy chợ ngày xưa nói thách nhiều hơn. Đến nỗi ngày trước mà nói đến chợ Bến Thành thì hẳn ai cũng phải ngán, vì biết trả giá thế nào cũng hớ.

Nhưng tôi vẫn thích đi chợ Bến Thành xưa vì nó đa dạng, thứ gì cũng có, chỉ cần người mua dám trả giá. Nói như vậy không phải vì tôi mua giá nào cũng được, mà tại vì ngày ấy tôi có mấy bà cô trong nhà bán hàng ở chợ, nên giá cả năm khá rõ, không sợ bị người ta hét giá mà mua hớ.

Điều mà tôi thích nhất ở chợ Bến Thành xưa là không sợ mua phải hàng fake. Mà fake nỗi gì được vì chợ ngày ấy đâu có hàng nào khác ngoài hàng nội địa. Ngày xưa ít có quần áo may sẵn, hàng may sẵn chỉ có của trẻ con thôi. Quần áo trẻ em thì có đồ xích móc, bô đê tay, vừa đẹp, vừa dễ thương, chứ đâu có đồ thun như bây giờ. Người lớn chỉ có mua vải về may, kiểu này kiểu nọ, chứ không may sẵn".

Đó là chia sẻ của độc giả Thuy Thanh về những ấn tượng trong quá khứ với chợ Bến Thành sau bài viết "Khách Tây mua phải đôi giày 'fake' giá 1,2 triệu đồng ở chợ Bến Thành". Thời gian gần đây, các tiểu thương cho biết khách du lịch đến chợ Bến Thành đông nhưng phần lớn chỉ tham quan hoặc mua đồ trị giá vài trăm nghìn. Câu hỏi đặt ra là điều gì khiến du khách ngại mua sắm khi đến khu chợ truyền thống lâu đời bậc nhất TP HCM này?

>> Món đồ 200.000 đồng bị nói thách 1,1 triệu trong chợ Bến Thành

Cùng chung cảm nhận về chợ Bến Thành xưa, bạn đọc Bao Công nhận định: "Thời trước, chợ Bến Thành cũng như bao chợ truyền thống khác, chủ yếu bán nhu yếu phẩm, thịt thà, rau củ, các mặt hàng truyền thống. Nhưng rồi sau này kinh tế khá hơn, hội nhập quốc tế, chợ Bến Thành dần trở thành địa điểm du lịch của khách quốc tế. Họ ghé mua đồ lưu niệm khi tới thăm Sài Gòn, nên ngôi chợ này dần thương mại hóa, hàng ngoại nhập tràn vào. Giá thuê mặt bằng đắt đỏ hơn nên chợ dần chỉ phục vụ khách nước ngoài, tiểu thương đua 'chặt chém' nên thành ra ế ẩm".

Cho rằng chợ Bến Thành cần trở về với giá trị cốt lõi của mình để giữ chân du khách, độc giả Thanh Pham Thi My bình luận: "Tôi lúc trước cũng hay đi chợ Bến Thành. Hầu như Tết nào tôi cũng dẫn vợ đi chợ mua sắm. Tôi cũng ăn uống, cũng mua hàng và có lẽ cũng bị hớ ít nhiều. Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm quá nhiều vì hàng bán ở chợ lúc trước có chất lượng khá ổn (thường là hàng loại 1, tốt hơn nếu so với các chợ khác), không 'thượng vàng hạ cám' như bây giờ (khi hàng Trung Quốc ồ ạt tràn vào, kéo theo cả hàng fake)".

Đồng quan điểm, bạn đọc Luongvidic kết lại: "Tôi thấy, trong các chợ truyền thống nổi tiếng như Bến Thành ở TP HCM hay Đồng Xuân ở Hà Nội chỉ nên bán các mặt hàng truyền thống, có thương hiệu ở trong nước. Còn việc bán hàng ngoại hay hàng fake của các thương hiệu nước ngoài sẽ chỉ làm mất đi bản sắc và khiến du khách quay lưng. Chúng ta nên khuyến khích các tiểu thương thay đổi theo hướng buôn bán các mặt hàng từ làng nghề truyền thống Việt Nam, có như vậy mới mong chợ tồn tại và phát triển lâu bền được".

Lê Phạm tổng hợp