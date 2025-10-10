Chảy nước mắt sống do hẹp lệ đạo

TP HCMÔng Sang, 74 tuổi, chảy nước mắt sống hơn 10 năm, nay tình trạng nặng hơn, đi khám bác sĩ chẩn đoán do hẹp lệ đạo.

Lệ đạo là hệ thống các ống giúp dẫn lưu nước mắt từ mắt xuống mũi, bắt đầu ở điểm lệ (góc trong của mi mắt), đi qua ống lệ, túi lệ và kết thúc tại khe mũi dưới. Hẹp lệ đạo khiến nước mắt không thoát được và ứ đọng, dẫn đến chảy nước mắt sống, tức nước mắt liên tục tiết ra và chảy tràn trên mặt mà không thể kiểm soát được.

Ông Sang bị tắc lệ đạo nhiều năm trước đã được bác sĩ can thiệp bằng cách thông rửa, sau đó mỗi ngày vài lần nhỏ nước mắt nhân tạo. Gần đây, mắt kèm nhèm không thể đọc chữ quá 30 phút mỗi ngày, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Theo BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, có thể gần đây ông Sang xem máy tính, sử dụng điện thoại nhiều hơn bình thường nên tình trạng khô mắt, hẹp lệ đạo trở nặng.

Bác sĩ Huy khám mắt cho ông Sang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Sang chưa cần can thiệp thông hay phẫu thuật tái tạo lệ đạo mà cần điều trị nội khoa để mắt ổn định. Bác sĩ kê nước mắt nhân tạo kèm thuốc mỡ tra mắt giúp giữ ẩm, giảm khô mắt, hướng dẫn người bệnh thay đổi chế độ sinh hoạt, làm việc để mắt nghỉ sau 30-45 phút ngồi máy tính, xem điện thoại.

Sau một tuần điều trị, mắt ông Sang giảm khô rát, cải thiện tình trạng chảy nước mắt sống. Bác sĩ khuyên ông tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, tái khám tại bệnh viện có chuyên khoa Mắt 3-6 tháng một lần để theo dõi.

Nhật Minh