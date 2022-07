Chất dịch tiền xuất tinh có tác dụng gì?

Chất dịch xuất hiện ở dương vật trước khi xuất tinh đóng một vai trò quan trọng trong việc kích thích tình dục và giúp tinh dịch dễ dàng rời khỏi cơ thể khi đạt cực khoái.

Chất dịch tiền xuất tinh (precum) là một chất dịch trong suốt tiết ra ở dương vật khi nam giới được kích thích tình dục, nhưng trước khi họ đạt cực khoái. Nó được tạo ra trong tuyến Cowper (tuyến hành niệu đạo). Cặp tuyến này có kích thước bằng hạt đậu nằm sau dương vật ở bên trong cơ thể và được kết nối với niệu đạo bằng các ống dẫn.

Trong khi tinh dịch chứa tinh trùng thì thường chất dịch này không chứa tinh trùng. Nó chủ yếu được tạo thành từ các chất dinh dưỡng và các chất khác giúp giữ cho tinh dịch khỏe mạnh. Trong quá trình quan hệ tình dục, nó đóng vai trò là chất bôi trơn tự nhiên. Các tế bào tinh trùng có thể bị tiêu diệt bởi độ pH trong nước tiểu. Vì tinh dịch và nước tiểu thoát ra khỏi cơ thể qua cùng một ống, tinh trùng có thể bị ảnh hưởng bởi nồng độ axit. Chất dịch trước xuất tinh là một chất nhờn có tính kiềm, giúp trung hòa độ axit trong niệu đạo, dọn đường cho tinh trùng di chuyển qua một cách an toàn.

Lượng dịch mà mỗi nam giới tạo ra khác nhau nên không có mức nào là "bình thường" hoặc "bất thường". Nam giới không kiểm soát được bao nhiêu dịch được giải phóng hay khi nào nó xuất hiện. Trung bình nam giới tiết ra tới 4 ml chất dịch tiền xuất tinh.

Chất dịch tiền xuất tinh đóng vai trò là chất bôi trơn tự nhiên, giúp tinh trùng di chuyển ra khỏi niệu đạo. Ảnh: Shutterstock

Dù không chứa tinh trùng, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu một người tiếp tục quan hệ tình dục sau một lần quan hệ trước đó, chất dịch lỏng này có thể trộn lẫn với tinh trùng bị sót lại trong niệu đạo khi di chuyển qua đây.

Do đó, tỷ lệ mang thai do chất dịch này là rất thấp, nhưng không phải là không thể. Trong một nghiên cứu, có 41% số người có chất dịch tiền xuất tinh chứa tinh trùng đang di chuyển. Điều này cho thấy chúng có khả năng đến được ống dẫn trứng và có thể thụ tinh với trứng. Do nguy cơ này nên phương pháp xuất tinh ngoài không phải là cách đáng tin cậy để tránh thai. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy phương pháp xuất tinh ngoài có tỷ lệ thất bại 20% (so với 13% khi dùng bao cao su và 6% đối với biện pháp tránh thai bằng hormone). Nếu đã quan hệ tình dục mà không có biện pháp bảo vệ và lo lắng về việc mang thai, có thể muốn sử dụng các biện pháp tránh thai khẩn cấp như thuốc tránh thai hoặc vòng tránh thai.

Chất lỏng này cũng có thể mang vi khuẩn, virus và các sinh vật gây nhiễm trùng lây truyền qua các bệnh tình dục (STIs) như HIV, lậu, giang mai... Vì vậy, để bảo vệ bản thân, hãy sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục và tầm soát STIs thường xuyên. Hãy đến gặp bác sĩ nếu có dịch tiết âm đạo hoặc dương vật màu xanh lá cây hoặc vàng và các triệu chứng như đau và ngứa, vì đây có thể là dấu hiệu của STIs.