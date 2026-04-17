Chàng trai tổn thương tim, thận do lupus ban đỏ hệ thống

TP HCMHùng, 23 tuổi, tổn thương tim, thận do lupus ban đỏ hệ thống, hồi phục nhờ điều trị miễn dịch trúng đích.

Hùng là một trong số ít nam giới mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Đây là bệnh tự miễn mạn tính. Bộ Y tế ghi nhận khoảng 100.000 dân thì có 50 người mắc bệnh lupus ban đỏ trong đó chỉ khoảng 10% là nam, còn lại là nữ.

Tỷ lệ mắc thấp nên người bệnh nam dễ bị chẩn đoán muộn. Lupus ở nam vì vậy thường có xu hướng diễn tiến nặng gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng, điều trị phức tạp hơn so với nữ. Như Hùng, bệnh diễn tiến âm thầm nhiều năm, đến khi phát hiện đã ở mức độ nặng.

Ba năm trước Hùng sụt cân, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, rụng tóc và đau nhức khớp, một năm nay mới được chẩn đoán lupus ban đỏ hệ thống. Bệnh liên tục tái phát, Hùng phải đặt 3 stent xử trí tắc mạch máu do hội chứng kháng phospholipid; tim, thận nhiều lần suy cấp tính, rụng tóc, nổi ban đỏ, khớp đau cứng.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Lâm, Trưởng khoa Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết do lupus, hệ miễn dịch rối loạn tấn công nhầm vào các mô lành gây viêm và tổn thương nhiều cơ quan như da, khớp, thận, tim, phổi hoặc thần kinh. Ban đầu, bệnh khó nhận diện do có biểu hiện giống nhiều bệnh lý khác dễ gây nhầm lẫn trong khi mỗi bệnh nhân có những triệu chứng không giống nhau.

Bác sĩ Lâm tư vấn cho anh Hùng về phác đồ điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Lâm, với bệnh nhân Hùng, thách thức không chỉ kiểm soát bệnh mà chọn hướng điều trị phù hợp khi nhiều cơ quan đã bị tổn thương. Nếu ức chế miễn dịch quá mạnh, người bệnh đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng hoặc tổn thương cơ quan nặng thêm, còn kiểm soát chưa đủ sẽ khiến bệnh tiến triển.

Bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị theo hướng kiểm soát hoạt động miễn dịch thận trọng, đồng thời bảo vệ chức năng tim, thận và hệ mạch. Hùng được sử dụng các thuốc nền như hydroxychloroquine kết hợp thuốc ức chế miễn dịch, cùng aspirin liều thấp và thuốc chống đông nhằm hạn chế nguy cơ hình thành huyết khối.

Bệnh nhân được xét nghiệm chuyên sâu mỗi tháng, bao gồm chỉ số đông máu, chức năng tim, thận và các kháng thể tự miễn, nhằm đánh giá đáp ứng và kịp thời điều chỉnh phác đồ. Có thời điểm, chỉ số đông máu tăng cao bất thường, êkíp hội chẩn liên chuyên khoa để can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ tắc mạch.

Sau hai tháng điều trị tích cực, tình trạng của Hùng cải thiện, chức năng tim dần ổn định, các chỉ số bất thường của thận giảm hơn 60% so với trước, các đợt bùng phát được kiểm soát tốt hơn. Sinh hoạt dần trở lại bình thường, Hùng tái khám định kỳ mỗi tháng để theo dõi và điều chỉnh phác đồ điều trị.

Lupus ban đỏ là bệnh mạn tính chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Bác sĩ khuyên khi có dấu hiệu như sốt kéo dài, đau khớp, rụng tóc hay ban đỏ trên da, đặc biệt khi xuất hiện đồng thời và kéo dài, nên đến bệnh viện khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh tổn thương nặng các cơ quan.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi