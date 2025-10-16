Chấn thương tàn phá Djokovic thế nào hai năm qua

Djokovic nổi tiếng với việc giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân và hạn chế được chấn thương thời đỉnh cao. Đó là điểm tựa để anh giành 24 danh hiệu Grand Slam cùng tấm HC vàng Olympic Paris, qua đó củng cố vị thế huyền thoại trong sự nghiệp vĩ đại.
Tuy nhiên, tình thế thay đổi hoàn toàn từ cuối năm 2023, mùa giải thăng hoa cuối cùng của Djokovic khi anh kết thúc ở vị trí số một thế giới nhờ 7 danh hiệu, trong đó ba Grand Slam. Sau đó, hàng loạt chấn thương và vấn đề sức khỏe ập đến Djokovic kể từ lúc mùa 2024 bắt đầu.
Ở sự kiện đồng đội United Cup 2024 tại Australia, Djokovic bị đau cổ tay phải trong chiến thắng ba set trước Jiri Lehecka. Chấn thương này khiến anh chơi dưới sức và thua Alex de Minaur ở trận kế tiếp.
Đến Geneva Mở rộng - sự kiện chạy đà cho Roland Garros 2024, Djokovic thất bại dưới tay Tomas Machac tại bán kết vì đau dạ dày. Trận này, Nole thua liên tiếp 6 game cuối.
Tới Grand Slam đất nện, Djokovic dính chấn thương nặng khi chạm trán Francisco Cerundolo ở vòng bốn. Dù thắng, Nole phát hiện anh bị rách sụn chêm đầu gối phải, buộc phải rút lui trước trận tứ kết gặp Casper Ruud. Đây là chấn thương nặng nhất của Djokovic sau ca phẫu thuật khuỷu tay năm 2018.
Tuy phải lên bàn mổ, Djokovic hồi phục thần tốc để tham dự Wimbledon 2024. Tay vợt Serbia đeo ống bảo vệ đầu gối trong hành trình vào chung kết, nơi anh thua Carlos Alcaraz. Vài tuần sau, Djokovic đòi nợ Alcaraz với thắng lợi ở trận tranh HC vàng Olympic Paris.
Sang mùa 2025, Djokovic lại thắng Alcaraz tại Australia Mở rộng bất chấp chấn thương gân kheo. Dù vậy, anh phải bỏ cuộc ở trận bán kết gặp Alexander Zverev vì vấn đề thể trạng.
Tại Miami Mở rộng, Djokovic xuất hiện với mắt phải sưng vù rồi thua Jakub Mensik ở chung kết. Đến tứ kết Wimbledon với Flavio Cobolli, Djokovic bị trượt ngã, ảnh hưởng đến đôi chân và phải huỷ bỏ buổi tập ngày hôm sau.
Những vấn đề tiếp tục đeo bám Djokovic ở Thượng Hải Masters tuần qua. Xuyên suốt tuần đấu tại Trung Quốc, tay vợt 38 tuổi lộ rõ vẻ mệt mỏi, khó nhọc, nhiều lần nôn mửa trong trận và cần chăm sóc y tế về chân trái cũng như vùng lưng dưới. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Thượng Hải khiến sức khoẻ của Djokovic càng thêm bào mòn.
Tuần này, Djokovic tới Arab Saudi để dự Six Kings Slam. Tay vợt số năm thế giới được miễn vòng tứ kết, sẽ gặp Jannik Sinner ở bán kết lúc 1h sáng ngày 17/10 (giờ Hà Nội).
Năm nay là lần thứ hai Six Kings Slam được tổ chức, với tổng cộng 6 trận, gồm một trận tranh vị trí thứ ba, diễn ra tại Riyadh, Arab Saudi từ ngày 15-18/10. Mỗi tay vợt dự giải được nhận 1,5 triệu USD. Nhà vô địch bỏ túi 6 triệu USD, với ngôi vương tương đương khoản tiền 4,5 triệu USD.
Vy Anh
Ảnh: Reuters, ATP