Chấn thương tàn phá Djokovic thế nào hai năm qua

Djokovic nổi tiếng với việc giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân và hạn chế được chấn thương thời đỉnh cao. Đó là điểm tựa để anh giành 24 danh hiệu Grand Slam cùng tấm HC vàng Olympic Paris, qua đó củng cố vị thế huyền thoại trong sự nghiệp vĩ đại.

Tuy nhiên, tình thế thay đổi hoàn toàn từ cuối năm 2023, mùa giải thăng hoa cuối cùng của Djokovic khi anh kết thúc ở vị trí số một thế giới nhờ 7 danh hiệu, trong đó ba Grand Slam. Sau đó, hàng loạt chấn thương và vấn đề sức khỏe ập đến Djokovic kể từ lúc mùa 2024 bắt đầu.